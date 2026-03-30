國銀新南向放款大增977億元 前二月就超全年目標

國銀新南向放款強勁，前二月已提前達標。據金管會統計，2月底放款餘額2兆971億元，月增388億元，累計前二月新增放款977億元，寫史上同期新高，並已達全年800億元目標的122%，等於在年初即提前完成全年放款目標。

其中，澳洲市場成為最大推手。前二月新增放款447億元，占整體新增量977億元的46%，貢獻近半；若觀察單月，2月也以新增148億元居各市場之冠，顯示資金明顯集中於澳洲，帶動整體放款動能放大。

金管會規劃，2026年國銀對新南向新增放款是800億元，目標值寫史上新高。從2021年以來國銀已連續五年達標，隨今年前二月即超額完成目標，全年表現可望續創高，邁入第六年達標紀錄。

金融圈分析，放款動能大幅升溫，主要來自兩大結構性因素：一是台商供應鏈移轉持續深化，二是東南亞跨境金融需求快速擴張。

以各市場來看，澳洲與越南投資動能強勁，新加坡則憑藉區域樞紐地位，成為企業資金調度與轉投資據點，帶動跨境融資需求同步攀升。

進一步觀察背景，近年在地緣政治與疫情影響下，東南亞已成為全球供應鏈重組的主要受惠區。2018年後台商於東南亞累計投資金額較2018年前成長53%，並逐步形成上下游產業聚落，越南、泰國、印尼與印度皆為投資熱區，進一步推升當地金融服務與融資需求。

若以2月底匯率31.251元換算，國銀新南向放款餘額約671億美元，單月增加17億美元，與1月水準相當，顯示即使排除匯率因素，實質放款動能仍維持高檔。

據統計顯示，前二月新增放款以澳洲、越南及新加坡為前三大市場，分別增加447億元、213億元與210億元，澳洲不論單月或累計皆居首位。

銀行別表現方面，2月單月新增放款前三大為北富銀、玉山銀及第一銀，分別增加109億元、59億元與33億元；累計前二月則由北富銀、第一銀及玉山銀居前，各新增210億元、112億元與109億元，均突破百億元水準。

值得注意的是，公股行庫再度重返前三大，顯示公民營銀行同步加碼布局新南向市場，競逐態勢升溫。