四大超商聯手打擊詐騙 去年退貨退款高達11萬件

面對詐騙包裹橫行，國內超商業者成為守護民眾荷包的第一道防線。經濟部商業署30日表示，透過協同四大超商推動阻詐機制，協助有疑慮者退貨退款，去年度退貨退款件數達11萬7,770件，退貨比率較2024年增加6.45%，顯示公私協力的打詐成效。

經濟部商業發展署30日舉行「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」成果說明記者會。商業署指出，台灣超商密集度高且24小時經營，雖提供民眾便利服務，卻也容易被詐騙集團濫用作為幽靈包裹的取貨點。為此，政府與統一超商、全家便利商店、萊爾富及OK便利商店共同建立阻詐措施。

根據商業署統計，去年度四大超商共受理爭議包裹18萬2,245件，其中成功完成退貨退款達11萬7,770件，退貨退款比率為64.62%。商業署強調，超商業者因據點深入社區，已是政府重要的合作夥伴，透過即時申訴平台與專線，能有效縮短消費者挽回損失的時間。

在具體作法上，商業署指出，統一超商推動「安心取」退貨平台，並在「賣貨便」加強賣家端身分驗證，申訴審核通過後，最快3個工作日內即可完成退款；全家便利商店則提供「FUN心取」平台，取貨7日內均可線上申請，約10個工作日內退款。萊爾富則設有專屬申訴平台，並由超商客服主動追蹤逾期未結案件；OK便利商店則與電商平台機制緊密配合，從前端過濾異常。

除了金流攔阻，第一線門市人員的安全也是政策重點。商業署表示，已協請內政部警政署與超商建立聯防機制，讓店員在發現可疑嫌疑人時，能透過隱密聯繫機制即時求援，在不驚動對方的狀況下由警方介入，確保門市人員是在「安全優先」的前提下協助阻詐。

針對異常物流商，商業署也要求超商業彙整黑名單，提供給行政院打擊詐欺指揮中心及警政單位參考。商業署提醒，民眾應掌握「拒絕幽靈包裹三步驟」：首先是拒收不明包裹，其次是妥善保留取貨收據，最後則是若發現有詐騙疑慮，應儘速啟動超商提供的退貨流程。

商業署強調，完善經濟環境安全需要政府、企業與民眾齊心協力。未來將持續強化與超商的合作，優化退款審核效率，並透過大數據分析鎖定異常物流節點，為民眾打造更安心的消費環境。