上海商銀港子行委任張耀堂為行政總裁 曾任八達通CEO

上海商銀（5876）轉投資香港子行上海商業銀行獨立非執行董事、數碼轉型委員會及可持續發展委員會主席張耀堂，於3月30日獲委任為行政總裁，並於同日由獨立非執行董事調任為執行董事。

張耀堂在零售銀行及支付業務領域擁有逾40年豐富經驗，曾擔任八達通控股有限公司及八達通卡有限公司行政總裁。2023 年，獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章，以表揚他對本地社區的貢獻，特別是其過往擔任廉政公署(ICAC)防止貪污諮詢委員會委員的服務。加入八達通集團前，張於Visa 香港有限公司、星展銀行(香港)有限公司及花旗銀行(香港)有限公司擔任高級管理層職位。

上海商業銀行董事長李慶言表示，欣然歡迎張耀堂出任行政總裁一職，帶領該行邁向新里程。張此前一直擔任獨立非執行董事兼數碼轉型及可持續發展委員會主席，洞悉該行的策略重點，並致力推動可持續業務增長、促進創新及創造長遠價值。

張耀堂表示，上海商業銀行於香港扎根75年，一直提供個人化服務予企業、中小企及高淨值客戶。他期望與該行團隊緊密合作，引領該行成為值得信賴、面向未來的銀行，於推動創新的同時，弘揚中華文化傳統，推動國際貿易，並為客戶、股東及社會大眾創造可持續的長遠價值。

2月初，林永德（Wallace Lam）離任該行行政總裁。