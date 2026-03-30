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美國連42季居國銀最大曝險國 美中差距寫新高

中央社／ 台北30日電
中央銀行今天公布114年12月底國銀國家風險統計，美國連續42季蟬聯國銀最大曝險國，中國排名維持第3名，且國銀對美、中曝險差距持續擴大，連11季突破千億美元，去年12月底差距1549.21億美元，再創新高。圖／本報資料照片
中央銀行今天公布114年12月底國銀國家風險統計，美國連續42季蟬聯國銀最大曝險國，中國排名維持第3名，且國銀對美、中曝險差距持續擴大，連11季突破千億美元，去年12月底差距1549.21億美元，再創新高。圖／本報資料照片

中央銀行今天公布114年12月底國銀國家風險統計，美國連續42季蟬聯國銀最大曝險國，中國排名維持第3名，且國銀對美、中曝險差距持續擴大，連11季突破千億美元，去年12月底差距1549.21億美元，再創新高。

央行統計，114年12月底國銀依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為6854億美元，較114年9月底增加2.19%，主要是對非銀行的私人部門債權增加所致。

觀察國銀曝險前10大國家（地區），依序為美國、盧森堡、中國、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計5060億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的73.82%。

央行金檢處副處長謝人俊表示，國銀114年12月對美債權曝險達2048.12億美元，為104年統計以來首度突破2000億美元，續創歷史新高，相較114年9月增加59.16億美元，主要是國銀資金拆存及債券投資增加，以及信託資產增加。

謝人俊說明，盧森堡以516.32億美元新高續居第2名，相較114年9月增加8.65億美元，是因為盧森堡一直是全球主要證券信託基金註冊的所在國；中國排名以498.91億美元居第3名，該季增加3.3億美元，主要是匯率因素，人民幣該季升值1.85%，使換算為等值美元債權有所上升。

國銀對澳大利亞曝險維持第4名，金額達439.61億美元創新高，謝人俊指出，澳大利亞曝險金額逐季增加，主要是國銀資金存拆放及債券投資部分增加。

國銀對日本曝險維持第5名，金額為401.15億美元，謝人俊表示，相較114年9月減少10.52億美元，反映日圓貶值5.44%，使得換算為等值美元的債權呈現下降，也凸顯國際金融市場詭譎多變、變化莫測的狀況。

國銀 美國 中國

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