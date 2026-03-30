新安東京海上與警政署刑事警察局簽署「反詐騙意向書」

詐騙集團手法日新月異，近年來更利用AI技術發展出新型態詐騙方式，為強化民眾識詐意識以遠離詐騙威脅，並響應政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，新安東京海上產險30日與內政部警政署刑事警察局正式簽署「反詐騙合作意向書」，雙方由新安東京海上產險總經理王文龍與刑事警察局副局長蔡燕明代表共同簽署，展現產官聯手建立跨領域合作機制、共同打擊詐騙、維護民眾權益的決心。

新安東京海上產險表示，此次合作意向書有兩項重點，首先雙方在法令允許範圍內，針對異常交易、金融詐騙與交易犯罪行為建立情資交流與通報機制，其次就防詐教育訓練、宣導活動及相關交流計畫進行合作，結合警政專業與企業第一線實務經驗，共建堅韌的反詐防線，守護民眾財產安全。而刑事警察局蔡燕明副局長致詞時則指出，依據165打詐儀錶板統計資料顯示，114年Q4詐騙受理案件41,526件，較113年Q4的54,120件，下降23%；而財產損失金額亦從372億元下降到187.02億元，下降幅度高達50%，顯示政府「精準打擊詐欺」政策與作為，加上公私部門共同協作努力下，打擊詐騙危害已逐漸產生成效。

新安東京海上產險自112年起領先同業早一步首創推動保險防詐公益宣導，針對樂齡長者、弱勢、聽語障、偏鄉原民、新住民及青年等族群，透過驅動數位賦能結合實體公益宣導講座，突破數位落差限制、提升民眾識詐意識。數位宣導部分包括於官網建置「保險防詐杜絕風險專區」、拍攝手語及台、客語防詐宣導影片；同步舉辦公益宣導實體講座，截至目前為止，線上防詐宣導觸及人次已逾2百萬，實體宣導活動達166場，更榮獲金管會114年度「金融教育貢獻獎—最佳普惠卓越獎」殊榮，為唯一獲獎產險業者。今年防詐公益宣導講座更以新聞報導之保險詐騙事件切入說明日常生活中常見的詐騙手法，並將防詐五不口訣改編為防詐宣導操，透過新聞案例分享、有獎徵答、帶動做防詐操等雙向互動方式，提高參與度、加深反詐印象。

未來，新安東京海上產險除持續推動防詐公益宣導活動外，更將深化與刑事警察局在情資交流分享、教育訓練、防詐宣導上的合作，以具體行動打造更安全且安心的金融環境，守護客戶資產安全。