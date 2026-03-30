股匯雙雙重挫！新台幣重貶1.16角、收31.996元

2025年黃金與金礦股表現風光，但隨近期聯準會政策疑慮、中東局勢不確定性導致投資人急於變現，金價意外回落。富蘭克林證券投顧建議，現階段應以靜制動，雖短期內金價可能因宏觀環境變化而受影響，但在全球央行買盤持穩、多元化投資趨勢成形下，中長期下黃金與金礦股仍具備具吸引力的投資潛力。

2026-03-30 17:10