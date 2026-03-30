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股匯雙雙重挫！新台幣重貶1.16角、收31.996元
中東戰火延燒，市場避險情緒高漲，台灣股匯市今天雙雙重挫，台股盤中一度大跌逾780點，新台幣兌美元也貶勢洶洶，午盤後重挫1.7角，最低觸及32.05元，尾盤貶幅收斂，收盤收在31.996元，貶1.16角，台北及元太外匯市場總成交金額28.92億美元。
中東戰事持續升溫，且看似無結束跡象，導致國際油價再次上漲，投資人憂心通膨可能走高，市場避險情緒濃厚，全球股市陷入動盪。台股今天開低震盪，盤中一度大跌逾780點，終場收32518.16點，下跌594.43點。
三大法人合計賣超台股新台幣739.56億元，其中外資今天繼續提款，大砍639.37億元。
新台幣兌美元今天以31.90元開盤後，隨著台股下挫、美元走強，新台幣匯價一路走低，盤中失守32元整數大關，終場貶幅縮小，站回31元價位，匯價終止連4升。
外匯交易員指出，今天新台幣貶破32元整數關卡時，部分出口商進場拋匯，但難敵外資匯出力道，使新台幣走勢疲弱，尾盤央行進場調節，不樂見新台幣貶太快。
外匯交易員表示，中東局勢充滿不確定性，市場樂觀情緒轉趨審慎，若國際油價維持高檔，市場可能提高美國聯邦準備理事會（Fed）升息預期，推升美元走強，近期新台幣估延續區間整理格局，於31.8元至32.2元間震盪。
根據央行統計，美元指數今天升值0.24%，主要亞幣多走貶，韓元重挫0.69%、新台幣跌0.36%、新加坡幣跌0.17%、人民幣貶0.02%，僅日圓升0.1%。
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