私募信貸爆贖回潮 法人：未現系統性風險 布局主動非投等債ETF抗波動

市場近期因美伊戰爭恐致通膨捲土重來、主要央行對降息態度轉趨審慎，開始擔憂本波降息循環提前告終，進而推升對信貸風險升溫的疑慮，股市也同步回檔。不過，法人指出，外界對私募信貸風險的擔心仍屬過度解讀，短期內並未出現系統性清算壓力，亦不至於全面傳導至公開市場的非投等債。

中國信託投信分析，目前私募信貸以永續型與封閉型產品為主，投資人多為保險公司、退休基金等大型機構法人，投資結構與流動性設計，與每日申贖的公開市場產品明顯不同。市場所謂的「限制贖回」，本質上並不等同於資產被迫清算，現階段私募信貸並未面臨立即性的清算風險。

中國信託投信表示，根據JP Morgan彙整的數據顯示，2026年全球非投等債企業違約率預估仍有機會進一步下修，顯示企業整體財務體質尚屬可控，私募信貸問題並未如市場傳言般醞釀成重大危機，短期內對非投等債市場的實質衝擊有限。

主動中信非投等債ETF（00981D）經理人陳昱彰表示，目前的確已觀察到市場對降息預期修正後，信用利差出現波動，特別是低評級債券的價格調整較為明顯，但這並不代表整體非投等債市場失去投資價值，而是進入「更需要選擇、而非全面承擔風險」的階段。

陳昱彰指出，主動式非投等債ETF的核心優勢，在於可即時調整投資組合的信用品質，主動降低CCC級等高風險債券比重，轉而配置於現金流相對穩健、再融資能力較佳的BB級以上標的，避免被動式產品在市場震盪時，因指數結構而被迫全面承受風險。

陳昱彰說明，從資產配置角度來看，當股市波動顯著放大時，經過信用篩選與風險控管的非投等債，仍具備提供穩定息收、並降低整體投資組合波動的效果。相較於股市的高度情緒化反應，債券報酬來源以債息收入為主，更有助於在震盪市況中穩定報酬軌跡，今年3月以來股市回檔修正，但非投等債表現也相對有撐。

陳昱彰表示，在降息路徑不確定性升高、投資人風險偏好動盪之際，市場關鍵不在於全面撤離風險性資產，而是透過主動管理，提高投資組合的信用品質與流動性。主動式非投等債ETF正是在此環境下兼顧收益與波動控管的重要工具，有助於投資人在不確定的市場中，爭取相對穩定的風險報酬表現。