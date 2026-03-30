快訊

「干我屁事」回擊酸民！五月天阿信爆粗口 認了明年要休息

伊朗副總統：美以「乞求」與德黑蘭協商荷莫茲海峽問題

LINE「聊天」頁面全新改版！好友、對話一鍵切換 3大亮點讓操作更直覺

聽新聞
0:00 / 0:00

私募信貸爆贖回潮 法人：未現系統性風險 布局主動非投等債ETF抗波動

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

市場近期因美伊戰爭恐致通膨捲土重來、主要央行對降息態度轉趨審慎，開始擔憂本波降息循環提前告終，進而推升對信貸風險升溫的疑慮，股市也同步回檔。不過，法人指出，外界對私募信貸風險的擔心仍屬過度解讀，短期內並未出現系統性清算壓力，亦不至於全面傳導至公開市場的非投等債。

中國信託投信分析，目前私募信貸以永續型與封閉型產品為主，投資人多為保險公司、退休基金等大型機構法人，投資結構與流動性設計，與每日申贖的公開市場產品明顯不同。市場所謂的「限制贖回」，本質上並不等同於資產被迫清算，現階段私募信貸並未面臨立即性的清算風險。

中國信託投信表示，根據JP Morgan彙整的數據顯示，2026年全球非投等債企業違約率預估仍有機會進一步下修，顯示企業整體財務體質尚屬可控，私募信貸問題並未如市場傳言般醞釀成重大危機，短期內對非投等債市場的實質衝擊有限。

主動中信非投等債ETF（00981D）經理人陳昱彰表示，目前的確已觀察到市場對降息預期修正後，信用利差出現波動，特別是低評級債券的價格調整較為明顯，但這並不代表整體非投等債市場失去投資價值，而是進入「更需要選擇、而非全面承擔風險」的階段。

陳昱彰指出，主動式非投等債ETF的核心優勢，在於可即時調整投資組合的信用品質，主動降低CCC級等高風險債券比重，轉而配置於現金流相對穩健、再融資能力較佳的BB級以上標的，避免被動式產品在市場震盪時，因指數結構而被迫全面承受風險。

陳昱彰說明，從資產配置角度來看，當股市波動顯著放大時，經過信用篩選與風險控管的非投等債，仍具備提供穩定息收、並降低整體投資組合波動的效果。相較於股市的高度情緒化反應，債券報酬來源以債息收入為主，更有助於在震盪市況中穩定報酬軌跡，今年3月以來股市回檔修正，但非投等債表現也相對有撐。

陳昱彰表示，在降息路徑不確定性升高、投資人風險偏好動盪之際，市場關鍵不在於全面撤離風險性資產，而是透過主動管理，提高投資組合的信用品質與流動性。主動式非投等債ETF正是在此環境下兼顧收益與波動控管的重要工具，有助於投資人在不確定的市場中，爭取相對穩定的風險報酬表現。

風險 美伊戰爭 信貸

延伸閱讀

年輕人不再只買ETF 台股基金逆勢崛起

債券ETF結合選擇權策略 貝萊德00985D 3月30日上市

極短債 ETF 資金避風港

中東戰火未止避險資金湧入 非投等債、短債ETF價量齊揚

相關新聞

中東戰事升溫 楊金龍：股市回檔修正屬於正常 認黃金「現在不是進場好時機」

中東戰事持續升溫，引發外資賣超台股並匯出，中央銀行總裁楊金龍30日回應，金融資產價格上上下下很正常，到目前為止台灣經濟成長都還是很穩健，資金外流情形可控；針對央行近期是否買進黃金，楊金龍則坦言，央行確實有想要進場，但是現在不是好的timing（時機）。

阻貶台幣…央行穩匯率 亮銀彈秀肌肉

中東戰事懸而未決帶動市場避險情緒，國際美元指數升破一百大關，新台幣面臨貶值壓力。中央銀行指出，包括外匯存底與其他可動用外幣流動性，央行有高達七二四四億美元的外幣流動性。市場解讀，正值新台幣貶值壓力時刻，央行釋出美元供給充足、具備調節能力的訊號，有「秀肌肉」意味，意在壓低市場對新台幣單邊貶值的預期，穩定匯市氣氛。

新安東京海上產險攜手警政署刑事警察局 簽署反詐騙意向書

詐騙集團手法日新月異，近年來利用AI技術發展出新型態詐騙方式，為強化民眾識詐意識以遠離詐騙威脅，新安東京海上產險30日與內政部警政署刑事警察局正式簽署「反詐騙合作意向書」，雙方由新安東京海上產險總經理王文龍與刑事警察局副局長蔡燕明代表共同簽署，展現產官聯手建立跨領域合作機制、共同打擊詐騙、維護民眾權益的決心。

金價波動近期意外回落 富蘭克林分析：中長期仍具投資潛力

2025年黃金與金礦股表現風光，但隨近期聯準會政策疑慮、中東局勢不確定性導致投資人急於變現，金價意外回落。富蘭克林證券投顧建議，現階段應以靜制動，雖短期內金價可能因宏觀環境變化而受影響，但在全球央行買盤持穩、多元化投資趨勢成形下，中長期下黃金與金礦股仍具備具吸引力的投資潛力。

PGIM保德信中小型股基金 榮獲第29屆傑出基金金鑽獎入圍

投信界年度盛事第29屆「傑出基金金鑽獎」近日公布獲獎名單，玉山投信於本屆評選中獲得台股基金獎肯定，PGIM保德信中小型股基金榮獲國內「股票型基金—中小型股」獎入圍，展現出玉山投信在台股投資研究與主動資產管理上的實力，不僅代表長期投資之良好競爭力，亦展現出在市場波動時仍能表現穩定。

新台幣重貶1.16角 收31.996元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.996元，重貶1.16角，成交金額23.01億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。