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新安東京海上產險攜手警政署刑事警察局 簽署反詐騙意向書

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
新安東京海上產險與內政部警政署刑事警察局正式簽署「反詐騙合作意向書」，共同打擊詐騙危害，打造更安全的金融環境。圖／新安東京海上產險提供
新安東京海上產險與內政部警政署刑事警察局正式簽署「反詐騙合作意向書」，共同打擊詐騙危害，打造更安全的金融環境。圖／新安東京海上產險提供

詐騙集團手法日新月異，近年來利用AI技術發展出新型態詐騙方式，為強化民眾識詐意識以遠離詐騙威脅，新安東京海上產險30日與內政部警政署刑事警察局正式簽署「反詐騙合作意向書」，雙方由新安東京海上產險總經理王文龍與刑事警察局副局長蔡燕明代表共同簽署，展現產官聯手建立跨領域合作機制、共同打擊詐騙、維護民眾權益的決心。

新安東京海上產險表示，此次合作意向書有兩項重點，首先雙方在法令允許範圍內，針對異常交易、金融詐騙與交易犯罪行為建立情資交流與通報機制，其次就防詐教育訓練、宣導活動及相關交流計畫進行合作，結合警政專業與企業第一線實務經驗，共建堅韌的反詐防線，守護民眾財產安全。

刑事警察局副局長蔡燕明指出，依據165打詐儀錶板統計資料顯示，2025年第4季詐騙受理案件4萬1,526件，較前一年同期的5萬4,120件，下降23%；而財產損失金額亦從372億元下降到187.02億元，下降幅度高達50%，顯示打擊詐騙危害逐漸產生成效。

新安東京海上產險表示，未來除持續推動防詐公益宣導活動外，更將深化與刑事警察局在情資交流分享、教育訓練、防詐宣導上的合作，以具體行動打造更安全且安心的金融環境，守護客戶資產安全。

產險 詐騙集團

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