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金價波動近期意外回落 富蘭克林分析：中長期仍具投資潛力

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
富蘭克林證券投顧建議，短期內金價可能因宏觀環境變化而受影響，但在全球央行買盤持穩、多元化投資趨勢成形下，中長期下黃金與金礦股仍具備具吸引力的投資潛力。（路透）
富蘭克林證券投顧建議，短期內金價可能因宏觀環境變化而受影響，但在全球央行買盤持穩、多元化投資趨勢成形下，中長期下黃金與金礦股仍具備具吸引力的投資潛力。（路透）

2025年黃金與金礦股表現風光，但隨近期聯準會政策疑慮、中東局勢不確定性導致投資人急於變現，金價意外回落。富蘭克林證券投顧建議，現階段應以靜制動，雖短期內金價可能因宏觀環境變化而受影響，但在全球央行買盤持穩、多元化投資趨勢成形下，中長期下黃金與金礦股仍具備具吸引力的投資潛力。

富蘭克林黃金基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人史蒂芬．蘭德（Steve Land）表示，在當今變化多端的全球市場中，黃金具備了以下多種優勢：

1. 黃金是一種金融資產：黃金在人類歷史長河中已多次證明其價值儲藏的能力，也成了全球央行重要的儲備資產，此外，黃金與其他金融資產相關性也較低，在傳統投資組合中增配黃金可幫助分散風險

2. 黃金是一種替代貨幣：相較於主權貨幣，黃金供給相對較為穩定，當某國進入高通膨時期甚至惡性通膨時，黃金將發揮其貨幣屬性，成了主權貨幣的替代品。

3. 黃金是一種奢侈品：黃金首飾屬於奢侈品，價格愈高，需求愈大。

蘭德也說，投資金礦股則可掌握三項優勢：

1. 對金價的槓桿作用：金礦商通常透過舉債來進行挖礦，故具有財務槓桿，當金價上漲時，金礦股的利潤成長幅度可能遠超金價漲幅。

2. 參與探勘與生產成長趨勢：若一家金礦商找到新的礦脈，將能提高其儲量，未來投入開採後還能提高產量，進而提升利潤。

3. 具吸引力的長期成長與收入潛力：在當前高金價環境下，金礦業財務表現(如：企業獲利、自由現金流量)已明顯提升，也讓許多金礦商開始配發股息。

至於近期中東局勢的看法，蘭德認為，短期內局勢發展可能使通膨壓力更顯著，進而影響聯準會利率決策，按兵不動的可能性很高，甚至升息，此外，根據歷史經驗，在全球金融危機、Covid-19疫情初期，由於投資人尋求流動性，帶動美元走強，黃金、金礦股可能承壓，不過，隨市場趨穩且逐漸逆轉，黃金、金礦股隨後表現有望回穩，在中長期來看，中東局勢發展仍將支撐黃金、金礦股，戰爭相關支出可能引發通膨，而在一個日益分裂的世界中，黃金的價值可能會持續上升。

金價 分散風險 聯準會 黃金

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