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PGIM保德信中小型股基金 榮獲第29屆傑出基金金鑽獎入圍

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈。玉山投信／提供
PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈。玉山投信／提供

投信界年度盛事第29屆「傑出基金金鑽獎」近日公布獲獎名單，玉山投信於本屆評選中獲得台股基金獎肯定，PGIM保德信中小型股基金榮獲國內「股票型基金—中小型股」獎入圍，展現出玉山投信在台股投資研究與主動資產管理上的實力，不僅代表長期投資之良好競爭力，亦展現出在市場波動時仍能表現穩定。

本屆傑出基金金鑽獎的國內股票型基金獎整體評選，涵蓋中小型、科技、一般類股等三大類別，其中「股票型基金—中小型股」共有23檔基金參與角逐，僅2檔基金獲獎，其中即包括PGIM保德信中小型股基金獲得入圍肯定。

PGIM保德信中小型股基金為台股基金中的長青樹，採取由下而上的選股策略，以篩選股價低估之高成長潛力股，並以業績成長動力為選股首要考量，選定中長期業績成長動力佳者，中長期投資。除了近3年獲得外界肯定，績效皆在同類型排名前3強以內，自1999年1月成立以來累積報酬率更是達2,185.7%。

玉山投信表示，未來將持續深化台股團隊的投資研究能力，並透過不同類型台股基金，包括一般型、中小型、科技型、平衡型等，來協助投資人因應不同市場環境，做到靈活配置資產、穩健布局長期目標，同時，玉山投信也將積極推動ETF發行，完備旗下更多元化的產品線。

PGIM保德信中小型股基金看好台股中小型科技股的長線成長爆發力，布局上以7成中小型股、2成大型股為主要配置，電子股比例達85%，集中並濃縮關注族群，視基本面及評價變化調整族群間比例配置，包括晶圓代工龍頭建廠供應鏈、先進封測設備、雲端AI零組件、先進製程、記憶體、光通訊、低軌衛星等皆為重點持股。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，雖然台股近期受到國際地緣政治風險干擾，但長期來看，台股多頭延續性關鍵仍在追蹤企業獲利展望，且考量AI帶來的結構性獲利增長與更高的股東權益報酬率，台股的合理預估本益比區間，已從過去15至16倍上移至17至19倍。在全球AI需求快速成長之下，AI強勁的訂單已推動台股累計四季盈餘，自2023年第4季起連續9季走升，若此趨勢延續至2026年第4季，則創下連續13季盈餘新高紀錄，彰顯台股產業結構性成長動能。

PGIM保德信中小型股基金績效。統計至2026/2/28。同類型為投信投顧公會分類之「股票型-投資國內-中小型」。過去之績效不代表未來績效之保證。資料來源／Lipper
PGIM保德信中小型股基金績效。統計至2026/2/28。同類型為投信投顧公會分類之「股票型-投資國內-中小型」。過去之績效不代表未來績效之保證。資料來源／Lipper

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