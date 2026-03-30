快訊

道歉了！房仲男掌摑工讀生臉書道歉未現身 幸福家總經理三度鞠躬

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

聽新聞
0:00 / 0:00

結合消防局防火知識 富邦產險推「萬事保研究所」兒童風險教育繪本

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦產險推出全新繪本《萬事保研究所：壞家火躲在哪裡》，以防火安全為主題，由臺北市政府消防局參與指導，可至富邦產險官網免費下載。富邦產險／提供
富邦產險推出全新繪本《萬事保研究所：壞家火躲在哪裡》，以防火安全為主題，由臺北市政府消防局參與指導，可至富邦產險官網免費下載。富邦產險／提供

迎接兒童節到來，富邦產險持續推動風險教育，於今年兒童節前夕第六年於官網推出全新數位兒童風險教育系列繪本《萬事保研究所：壞家火躲在哪裡》，並特別邀請臺北市政府消防局參與內容指導，結合專業防火知識，透過繪本形式陪伴孩童認識生活中的用火風險，並宣導用電安全，從小培養正確的防火安全觀念，提供民眾免費下載。

富邦產險表示，居家火災多源自於看似平凡的生活細節，如廚房用火、電器使用不當等，孩童因好奇心強，若缺乏正確引導，容易誤觸危險。本次繪本內容在臺北市政府消防局專業指導下編製，以貼近孩童生活家庭情境為背景，描述富邦保哥協助主角小丸及樂樂找出躲藏在家中的風險精靈，循序帶出家中易發生火災的地點，以及家中不安全用電行為可能引發的火災風險。期望透過繪本內容，提醒應定期檢視家中老舊電器，選擇具有商品安全標章的電器產品，家中安裝住警器等，以強化事前預防，也讓孩童了解那些行為可能會造成危險，將防災概念轉化為孩童容易理解與記憶的生活知識，降低火災發生的風險。

在兒童風險教育繪本方面，富邦產險已連續六年推出《萬事保研究所》系列繪本，主題涵蓋了居家用火、道路安全、登山防蛇、地震防災、水域遊憩宣導及認識失智症等，期望透過數位繪本的傳遞，深化社會大眾對風險的認識。此外，富邦產險也積極推動金融防詐教育，推出番外篇系列繪本《萬事保研究所-金融防詐小教室》，以產險業常遇到的詐騙手法為主題，如保險黃牛、假車禍等，提醒民眾防範詐騙，提高警覺性。

為了讓更多孩童接收到繪本訊息，富邦產險繪本分享活動將於4月15日開始舉辦，誠摯邀請教師、基金會等教育社福機構以團體方式報名「風險小博士 我來說故事」活動，帶著孩童閱讀富邦產險風險教育繪本，除了學習風險知識外，還可為每位聽故事的孩童申請一份精美繪本周邊；此外，也歡迎家庭報名「風險知識挑戰王」活動，親子共讀《萬事保研究所：壞家火躲在哪裡》繪本，成功挑戰五題風險問題，即可獲得乙份精美好禮，歡迎一起加入，培養孩童的安全意識為下一代打造更安心的成長環境。

火災 教育 繪本 風險

相關新聞

中東戰事升溫 楊金龍：股市回檔修正屬於正常 認黃金「現在不是進場好時機」

中東戰事持續升溫，引發外資賣超台股並匯出，中央銀行總裁楊金龍30日回應，金融資產價格上上下下很正常，到目前為止台灣經濟成長都還是很穩健，資金外流情形可控；針對央行近期是否買進黃金，楊金龍則坦言，央行確實有想要進場，但是現在不是好的timing（時機）。

阻貶台幣…央行穩匯率 亮銀彈秀肌肉

中東戰事懸而未決帶動市場避險情緒，國際美元指數升破一百大關，新台幣面臨貶值壓力。中央銀行指出，包括外匯存底與其他可動用外幣流動性，央行有高達七二四四億美元的外幣流動性。市場解讀，正值新台幣貶值壓力時刻，央行釋出美元供給充足、具備調節能力的訊號，有「秀肌肉」意味，意在壓低市場對新台幣單邊貶值的預期，穩定匯市氣氛。

結合消防局防火知識 富邦產險推「萬事保研究所」兒童風險教育繪本

迎接兒童節到來，富邦產險持續推動風險教育，於今年兒童節前夕第六年於官網推出全新數位兒童風險教育系列繪本《萬事保研究所：壞家火躲在哪裡》，並特別邀請臺北市政府消防局參與內容指導，結合專業防火知識，透過繪本形式陪伴孩童認識生活中的用火風險，並宣導用電安全，從小培養正確的防火安全觀念，提供民眾免費下載。

愚人節小確幸來了！街口支付4月1日限時最高100%回饋

街口支付將於4月1日推出限時回饋活動，主打「愚人節真心不騙，吃的喝的都回饋」，於指定時段至餐飲通路消費，最高享100%隨機返幣，除單日限定活動外，街口支付延續「天天主題日」優惠機制，並同步推出連鎖藥妝店優惠。

楊金龍看房市：建商前幾年賺得多 現在可以讓一下

央行總裁楊金龍在立法院財委會備詢時表示，房市選擇性信用管制政策「不會硬梆梆」，但他也坦言，「建商前幾年賺的比較多，現在可以慢慢讓一下。」房市需求自然會起來。

台幣本周攻防32關 匯銀人士：若中東戰事成為持久戰 貶破壓力將加大

中東戰事升級，新台幣承壓，32元將成本周多空攻防重要關卡。匯銀人士認為，若中東戰事成為持久戰，貶破32元壓力將加大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。