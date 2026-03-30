結合消防局防火知識 富邦產險推「萬事保研究所」兒童風險教育繪本

迎接兒童節到來，富邦產險持續推動風險教育，於今年兒童節前夕第六年於官網推出全新數位兒童風險教育系列繪本《萬事保研究所：壞家火躲在哪裡》，並特別邀請臺北市政府消防局參與內容指導，結合專業防火知識，透過繪本形式陪伴孩童認識生活中的用火風險，並宣導用電安全，從小培養正確的防火安全觀念，提供民眾免費下載。

富邦產險表示，居家火災多源自於看似平凡的生活細節，如廚房用火、電器使用不當等，孩童因好奇心強，若缺乏正確引導，容易誤觸危險。本次繪本內容在臺北市政府消防局專業指導下編製，以貼近孩童生活家庭情境為背景，描述富邦保哥協助主角小丸及樂樂找出躲藏在家中的風險精靈，循序帶出家中易發生火災的地點，以及家中不安全用電行為可能引發的火災風險。期望透過繪本內容，提醒應定期檢視家中老舊電器，選擇具有商品安全標章的電器產品，家中安裝住警器等，以強化事前預防，也讓孩童了解那些行為可能會造成危險，將防災概念轉化為孩童容易理解與記憶的生活知識，降低火災發生的風險。

在兒童風險教育繪本方面，富邦產險已連續六年推出《萬事保研究所》系列繪本，主題涵蓋了居家用火、道路安全、登山防蛇、地震防災、水域遊憩宣導及認識失智症等，期望透過數位繪本的傳遞，深化社會大眾對風險的認識。此外，富邦產險也積極推動金融防詐教育，推出番外篇系列繪本《萬事保研究所-金融防詐小教室》，以產險業常遇到的詐騙手法為主題，如保險黃牛、假車禍等，提醒民眾防範詐騙，提高警覺性。

為了讓更多孩童接收到繪本訊息，富邦產險繪本分享活動將於4月15日開始舉辦，誠摯邀請教師、基金會等教育社福機構以團體方式報名「風險小博士 我來說故事」活動，帶著孩童閱讀富邦產險風險教育繪本，除了學習風險知識外，還可為每位聽故事的孩童申請一份精美繪本周邊；此外，也歡迎家庭報名「風險知識挑戰王」活動，親子共讀《萬事保研究所：壞家火躲在哪裡》繪本，成功挑戰五題風險問題，即可獲得乙份精美好禮，歡迎一起加入，培養孩童的安全意識為下一代打造更安心的成長環境。