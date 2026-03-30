戰事下投資轉保守 全球科技多重資產成逆風亮點

在外部戰事升溫下，全球投資人風險情緒轉趨保守，國際金融市場短線震盪加劇，從過往經驗觀察，每當市場因黑天鵝事件急跌，科技股往往成為率先反彈的族群，無論是2008金融海嘯、2018貿易戰、2020新冠疫情，均出現多次「V 型反轉」走勢，顯示科技產業在危機後往往具備更強大的修復能力。野村投信投資策略部副總樓克望表示，儘管戰火推升油價波動，但伊朗長期封鎖荷莫茲海峽的難度被普遍評估極高，全球供應鏈斷裂風險多屬短期心理層面，若市場因戰事引發非理性下跌，反而可能形成中長線資金絕佳布局點。

樓克望表示，聯準會已於2025年12月重啟購債計畫，有效紓緩短線流動性壓力；而2026年3月最新點陣圖也顯示降息方向未變，即便受到戰事影響，整體資金環境仍朝寬鬆方向推進。回顧2019年預防性降息經驗，雖未立即消除經濟雜音，但成功為科技股提供向上動能，亦奠定2020—2021年科技股多頭的重要基礎。企業獲利表現方面，FactSet最新統計顯示，標普500第4季科技產業 EPS成長仍居全部11大產業之冠，顯示科技股仍是美股最強獲利支柱。目前全球科技股本益比約38倍，遠低於2000年網路泡沫時的極端水準，且自2024年以來一直維持在40倍區間，反映市場對科技企業獲利的高度信心。七巨頭（NVIDIA、Apple、Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta、Tesla）12個月預期本益比亦自年初的30.4倍下修至27.9倍，在獲利加速成長背景下，市場評價反而顯得偏低。

野村全球科技多重資產基金經理人沈思瑩表示，美國四大雲端服務商（CSP）2026年資本支出預估將達5,330億美元，創下歷史新高，並將持續帶動伺服器、GPU、記憶體、高階 PCB、散熱及電源管理等供應鏈需求全面升溫。輝達執行長黃仁勳於GTC 2026表示，預估2027年營收可達1兆美元，大幅優於先前市場預估，象徵AI基礎建設與推論需求呈現爆發式成長。

樓克望指出，全球AI新創募資亦在2026年迎來高峰，企業已從早期的概念驗證走向全面實際部署，評估方式也從情緒導向轉為重視股東權益報酬率（ROI）、商業化能力與落地速度，更有助支撐整體估值合理性。從供應鏈角度觀察，AI的成長上限主要受限於先進製程、CoWoS、記憶體與T-Glass等核心產能，多處關鍵環節集中於台灣、韓國與美國。亞洲市場自2025年起即明顯領先全球，進入2026年後仍維持強勢走勢，主要受惠於AI軍備競賽帶來的結構性需求。

樓克望認為，儘管科技股在系統性風險下短線劇烈震盪，但投資組合若搭配投資等級債券進行風險分散，可明顯降低整體波動。在聯準會寬鬆方向確立的條件下，固定利率投資級債具備「降息受惠」雙重優勢，有助於穩定科技投資部位。

展望2026第2季，沈思瑩表示，AI市場將從模型突破期正式進入加速落地期。該基金全球科技配置將持續採取「AI 核心 × 衛星」策略：核心鎖定 GPU、ASIC、伺服器、資料中心等AI必備供應鏈；衛星布局人形機器人、自動駕駛、AI工業解決方案與其他新興應用。

在當前美伊戰火、荷莫茲海峽風險、國際能源價格波動等外部不確定因素下，樓克望表示，短期金融市場的震盪難以避免。然而，科技巨頭穩健的獲利能力、史上最大規模的AI資本支出、全球企業AI導入加速，以及亞洲供應鏈的戰略地位，均顯示AI長期投資曲線並未放緩。隨著地緣政治風險逐步淡化，資金預計將重新回流科技與AI產業，投資人可在震盪中逢回布局，掌握AI時代帶來的長期成長紅利。

沈思瑩認為，AI是一場高成本、長週期、跨產業的軍備競賽，而具備穩健獲利、雄厚現金流與技術領先地位的科技巨頭，將在此浪潮中持續擴大市占。短期市場雜音雖大，但AI的長期曲線並未放緩。隨著不確定性逐步淡化，資金可望重新流回科技與AI產業，投資人應以長期視角看待波動，並持續關注具備結構性成長題材的企業。