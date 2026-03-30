一年報酬231% 這基金不僅看好黃金還有它

2025年黃金與金礦股表現風光，這股氣勢一度延續至2026年初，然隨近期聯準會政策疑慮、中東局勢不確定性導致投資人急於變現，金價意外回落，富蘭克林證券投顧建議，現階段應以靜制動，雖短期內金價可能因宏觀環境變化而受影響，但在全球央行買盤持穩、多元化投資趨勢成形下，中長期的黃金與金礦股仍具備具吸引力的投資潛力。

富蘭克林證券投顧3月30日邀請富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德（Steve Land）來台舉辦投資展望說明會，深度解析為何應投資黃金與金礦股、剖析黃金與金礦股股市展望，協助投資人精準掌握熱門投資主題。

金礦業是一個古老的產業，已有上千年的歷史，在1850年每年全球僅能開採出約200公噸黃金，然隨時間發展，黃金開採技術愈來愈進步，史蒂芬‧蘭德表示，如今甚至可用遙控炸藥引爆、遠端採礦、先進輸送機、自動駕駛卡車等技術來提高黃金開採量。

歷史上，人類開採出的所有黃金約達21.9萬公噸，由於黃金在密度、耐久性、延展性、光澤上具有獨特性，使其廣泛應用於工業、收藏品、投資上，更被各國央行當作儲備資產。世界黃金協會統計，截至2025年底約44%黃金用於珠寶飾品，18%被央行以儲備形式保存，23%用於私部門投資，其中，市場特別關注央行買盤，自俄烏戰爭以來，全球央行已大幅提高黃金儲備，2022年至2025年共買進超過4000噸黃金，黃金佔全球央行總儲備的比重從2021年的13%上升至2025年的23%，史蒂芬‧蘭德預計，在全球央行儲備資產多元化的趨勢仍將持續下，這將有助持續支撐黃金價格。

在其他金屬市場中，白銀、鉑金、鈀金、銅礦也受到矚目：

1.白銀：相較黃金，工業用途更廣，市場常將白銀當作波動度更高的黃金，投機性更強。

2.鉑鈀：用於汽車觸媒轉化器，更長遠看，此兩金屬都可能在氫氣生產中發揮作用。

3.銅礦：AI資料中心、電網升級、電動車都需大量銅礦，長期供需趨勢頗具吸引力。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德（Steve Land）表示，在當今變化多端的全球市場中，黃金具備以下多種優勢：

1.黃金是一種金融資產：黃金在人類歷史長河中已多次證明其價值儲藏的能力，也成了全球央行重要的儲備資產，此外，黃金與其他金融資產相關性也較低，在傳統投資組合中增配黃金可幫助分散風險。

2.黃金是一種替代貨幣：相較於主權貨幣，黃金供給相對較為穩定，當某國進入高通膨時期甚至惡性通膨時，黃金將發揮其貨幣屬性，成了主權貨幣的替代品。

3.黃金是一種奢侈品：黃金首飾屬於奢侈品，價格越高，需求越大。

投資金礦股則可掌握三項優勢：

1.對金價的槓桿作用：金礦商通常透過舉債來進行挖礦，故具有財務槓桿，當金價上漲時，金礦股的利潤成長幅度可能遠超金價漲幅。

2.參與探勘與生產成長趨勢：若一家金礦商找到新的礦脈，將能提高其儲量，未來投入開採後還能提高產量，進而提升利潤。

3.具吸引力的長期成長與收入潛力：在當前高金價環境下，金礦業財務表現（如：企業獲利、自由現金流量）已明顯提升，也讓許多金礦商開始配發股息。

至於近期中東局勢的看法，史蒂芬‧蘭德認為，短期內局勢發展可能使通膨壓力更顯著，進而影響聯準會利率決策，按兵不動的可能性很高，甚至升息，此外，根據歷史經驗，在全球金融危機、新冠疫情初期，由於投資人尋求流動性，帶動美元走強，黃金、金礦股可能承壓，不過，隨市場趨穩且逐漸逆轉，黃金、金礦股隨後表現有望回穩，在中長期來看，中東局勢發展仍將支撐黃金、金礦股，戰爭相關支出可能引發通膨，而在一個日益分裂的世界中，黃金的價值可能會持續上升。

富蘭克林黃金基金成立於1969年，歷史非常悠久，投資金礦股的經驗超過半個世紀，還曾經歷過石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯、Covid-19疫情等重大事件，至今仍屹立不搖。

一般而言，黃金開採過程包含地質調查/探勘、礦脈資源發現與可行性研究、礦脈建設、礦脈營運、礦脈關閉等過程，該基金透過主動式管理從礦脈資源發現與可行性研究階段開始進行投資，除了避開不確定性較高的地質調查/探勘階段外，還掌握住那些未來具有潛力發展成為能營利的優質礦脈投資機會，並可能持有至礦脈營運中後期階段，投資團隊也會透過實地考察、與公司高層開會等方式來掌握礦脈資源、礦脈品質等重要資訊，故本基金在規模小於250億美元的中小型金礦股的投資比重較高，接近八成，不僅包含成熟金礦商，也融合新興探勘開發公司的投資利基。