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遠雄人壽實踐普惠金融推出「一日手語客服日」 讓服務溝通零距離

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

遠雄人壽長期深耕普惠金融，秉持「待客如親，同理用心」的公平待客精神，持續打造無障礙溝通環境。呼應聯合國9月23日「國際手語日」所倡議的平權價值，遠雄人壽將這份對人權的重視延伸至日常服務，自即日起將每月23日訂為「一日手語客服日」，讓平等不只是理念，而是可被實踐的服務日常。這不僅是對國際倡議的響應，更是將「人人都能安心使用金融服務」的承諾，轉化為制度化、常態化的具體行動。透過專業手語老師的陪伴，讓溝通不受限制，讓溫度透過指尖傳遞。

遠雄人壽深知，聲音不是唯一的語言。一個手勢、一段眼神，都承載著尊嚴與尊重。因此，每月23日（如遇例假日提前至前一工作日），於台北總公司設置預約制、面對面手語專屬服務空間，由專業手語人員從旁協助通譯，建立無障礙的對話橋樑。相較於一般遠端視訊，面對面的互動更能降低距離感，讓溝通更安心、更細緻。

「一日手語客服日」是遠雄人壽持續優化金融友善服務的重要里程碑。除與專業平台每月提供固定實體服務外，公司亦提供手語視訊翻譯、即時性保單商品諮詢；同時也攜手台灣新住民家庭成長協會，提供越南語、泰語、印尼語、英語等九種語言通譯服務，照顧新住民客戶多元需求，確保溝通無礙。遠雄人壽積極響應政府普惠金融政策，長期推動微型保險、守護弱勢族群，深獲主管機關肯定。去年再度榮獲金管會頒發「微型保險業務績優獎」及「微型保險身心障礙關懷獎」雙獎殊榮，見證企業將理念落實為行動的成果。

展望未來，遠雄人壽將持續以更包容、更友善的金融服務，打造真正無障礙的保障環境，讓每一份需求都被理解，讓每一次溝通都能安心發生。

金管會 聯合國 手語

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