證交所啟動2026年「地球特攻隊」SDGs 系列活動

臺灣證券交易所2026年 SDGs系列活動正式開跑！證交所以「地球特攻隊」為主題，透過「一地球、二倡議、三宣導、四行動」的規劃，將永續理念轉化為貼近日常的具體行動。首場「四項行動」之一的「城市森林呼吸日」，3月26日帶領同仁走入台北城市綠肺—象山步道，以健行結合生態導覽，揭開全年度的永續行動序幕。

隨著城市化發展與資訊密集的工作型態，長時間久坐與高壓環境已成為現代職場的常態。研究指出，接觸自然綠色環境有助於調整身心狀態、緩解壓力並提升專注力。證交所關注員工福祉與環境平衡，特別邀請中華民國自然步道協會專業講師，引領同仁在象山的自然律動中，重新連結人與土地的關係。

透過講師現地解說，同仁得以觀察在地動植物如何在都市邊緣生存，並體會環境開發下所面臨的脆弱與挑戰，了解象山作為都市綠帶的關鍵生態功能。此外，證交所也積極倡導「減塑生活」與「無痕山林」理念，鼓勵同仁養成攜帶重複使用水壺的習慣，減少一次性廢棄物的產生。在實際觀察與體驗中，理解自然環境的變動，並將環境意識轉化為日常隨手的綠色實踐。

證交所表示，透過「城市森林呼吸日」活動，鼓勵同仁從日常運動出發，建立對生態議題的深度認識。不僅提供身心放鬆與交流，更是對 SDGs 3 (健康與福祉) 及 SDGs 11 (永續城市與社區) 的具體實踐，期盼藉由提升同仁對環境認知的素養，形塑更具行動力的組織氛圍。

面對氣候變遷，證交所持續履行企業社會責任。2026年「地球特攻隊」系列活動，結合不同主題行動，厚植組織的永續能量。證交所將持續發揮影響力，不僅在金融市場推動 ESG，更從內部文化深耕，與同仁及社會各界攜手，為臺灣打造更健康、更具韌性的永續環境。