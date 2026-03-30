貝萊德投信在台首檔主動式 ETF 00985D 於櫃買中心掛牌上市

貝萊德投信發行的貝萊德 iShares 安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）30日正式於證券櫃檯買賣中心掛牌上市。

作為貝萊德投信在台灣推出的首檔主動式 ETF，00985D 聚焦全球投資等級債市場，以投資等級企業債為核心配置，結合貝萊德在全球領先的智能選債策略，透過大數據分析、系統化投資模型與投資團隊的專業判斷，更有效率地從龐大的全球債券市場中篩選標的，提升投資組合的彈性與選債效率，協助投資人在變動的市場環境下，維持一致且具紀律的資產配置。

貝萊德全球產品方案部亞太區主管Aarti Angara表示：「我們對台灣市場展現出的高度活力與成熟度感到十分振奮。貝萊德在台灣推出首檔主動式 ETF，不僅是一項重要的里程碑，更是一份榮幸，讓我們得以繼續參與並支持台灣在全球資本市場舞台上的持續發展與提升國際能見度。這也充分體現我們致力為台灣投資人提供世界級投資解決方案的長期承諾。透過全球領先的 iShares 平台，我們期待協助台灣投資人連結全球投資機會，打造更完整、具前瞻性的產品線。」

貝萊德iShares全球ETF的管理規模達5.47兆美元，是目前全球規模最大的ETF發行商。iShares 旗下債券ETF超過380檔，總資產規模達1.2兆美元，占全球債券ETF市場約36%。全球每2.7元的債券ETF資產中，即有1元由貝萊德 iShares 管理。iShares於債券 ETF 市場中亦居於領先地位，早於 2002 年即推出全球首檔固定收益 ETF，長期深耕債券ETF領域，奠定市場領導者地位。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示：「此次00985D在櫃買中心掛牌上市，展現貝萊德為台灣投資人打造多元投資解決方案的承諾與決心，也再次體現我們將具有國際品質、符合全球標準的ETF產品持續引進台灣的努力。我們亦特別感謝櫃買中心在產品發行過程中給予的指導與支持，使iShares主動式債券 ETF 能順利在台灣與投資人見面。」

00985D基金經理人游忠憲表示：「我們將持續把貝萊德在固定收益投資、流動性管理與風險控管上的國際專業引進台灣。00985D 結合 iShares 深耕全球固定收益 ETF 領域逾 20 年的實戰經驗，以及貝萊德系統化投資平台累積超過40年的全球專業，在龐大的債券市場中更有效率地篩選具投資價值的標的，同時強化信用風險控管，協助投資人打造更具韌性的資產配置。」