快訊

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

注意！華航明起「行動電源限帶2顆」 7家台灣國籍航空公司新規一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

安永舉辦「與櫃買有約」交流小聚 啟動創櫃板 Plus 新動能

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
安永聯合會計師事務所舉辦「與櫃買有約」交流小聚。圖／安永提供
安永聯合會計師事務所舉辦「與櫃買有約」交流小聚。圖／安永提供

為協助具潛力的新創企業加速踏入資本市場，安永聯合會計師事務所舉辦「與櫃買有約」交流小聚，聚焦新創募資、生態圈連結與創櫃板Plus制度應用。邀請到5家新創企業分享營運模式及創新技術，並安排與櫃買中心一對一深度交流，協助新創更加了解創櫃板Plus新制內容與輔導資源。

活動由櫃買中心新創發展部王耀華經理開場，他表示創櫃板Plus以更精簡的流程、更友善的制度鏈結更多具潛力的新創企業。透過持續優化服務、降低申請門檻，希望讓新創能更快與資本市場接軌。

接著由安永聯合會計師事務所審計服務部黃建澤營運長致詞分享，安永在創櫃板輔導中扮演重要的專業陪跑角色，協助新創建置內控制度、帳務流程、財務揭露品質等，為未來成長與募資奠定更扎實的基礎。

創櫃板Plus 助攻新創

櫃買中心新創發展組何藹然組長進一步分享，「創櫃板Plus」是為提升新創公司能見度與資本市場準備而設計，可透過更簡化的申請流程與更多元的推薦單位，有效降低進入門檻。協助新創在IPO 前透過創櫃板建立品牌形象、拓展投資與合作資源，同時逐步熟悉資本市場運作邏輯，強化財務與營運體質，為日後上市計畫奠定關鍵基礎。

安永提供輔導服務協助新創邁向資本市場

安永聯合會計師事務所審計服務部王彥鈞執業會計師分享，若能及早導入資本市場思維，不僅有助於提升企業形象，更能建立健全的會計制度與內部控制，提高公司治理成熟度。此外，安永長期投入創櫃板輔導與支持新創，擁有豐富的創櫃板輔導資源及實務經驗，可協助企業掌握資訊揭露與合規要求，協助新創在募資與事業拓展上更具信任度與競爭力。

此次參與交流小聚的五家新創企業：原白文化、易晨智能、德徠福樂活科技、倍億升、昱峰智能大數據科技，橫跨了食品零售、生醫科技、AI智慧、永續生活科技等領域，五家團隊在技術研發、商業模式創新與永續價值實踐方面各具亮點，展現臺灣新創產業的創新能量與市場潛力。

IPO 櫃買中心 新創企業

相關新聞

中東戰事升溫 楊金龍：股市回檔修正屬於正常 認黃金「現在不是進場好時機」

中東戰事持續升溫，引發外資賣超台股並匯出，中央銀行總裁楊金龍30日回應，金融資產價格上上下下很正常，到目前為止台灣經濟成長都還是很穩健，資金外流情形可控；針對央行近期是否買進黃金，楊金龍則坦言，央行確實有想要進場，但是現在不是好的timing（時機）。

阻貶台幣…央行穩匯率 亮銀彈秀肌肉

中東戰事懸而未決帶動市場避險情緒，國際美元指數升破一百大關，新台幣面臨貶值壓力。中央銀行指出，包括外匯存底與其他可動用外幣流動性，央行有高達七二四四億美元的外幣流動性。市場解讀，正值新台幣貶值壓力時刻，央行釋出美元供給充足、具備調節能力的訊號，有「秀肌肉」意味，意在壓低市場對新台幣單邊貶值的預期，穩定匯市氣氛。

結合消防局防火知識 富邦產險推「萬事保研究所」兒童風險教育繪本

迎接兒童節到來，富邦產險持續推動風險教育，於今年兒童節前夕第六年於官網推出全新數位兒童風險教育系列繪本《萬事保研究所：壞家火躲在哪裡》，並特別邀請臺北市政府消防局參與內容指導，結合專業防火知識，透過繪本形式陪伴孩童認識生活中的用火風險，並宣導用電安全，從小培養正確的防火安全觀念，提供民眾免費下載。

愚人節小確幸來了！街口支付4月1日限時最高100%回饋

街口支付將於4月1日推出限時回饋活動，主打「愚人節真心不騙，吃的喝的都回饋」，於指定時段至餐飲通路消費，最高享100%隨機返幣，除單日限定活動外，街口支付延續「天天主題日」優惠機制，並同步推出連鎖藥妝店優惠。

楊金龍看房市：建商前幾年賺得多 現在可以讓一下

央行總裁楊金龍在立法院財委會備詢時表示，房市選擇性信用管制政策「不會硬梆梆」，但他也坦言，「建商前幾年賺的比較多，現在可以慢慢讓一下。」房市需求自然會起來。

台幣本周攻防32關 匯銀人士：若中東戰事成為持久戰 貶破壓力將加大

中東戰事升級，新台幣承壓，32元將成本周多空攻防重要關卡。匯銀人士認為，若中東戰事成為持久戰，貶破32元壓力將加大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。