安永舉辦「與櫃買有約」交流小聚 啟動創櫃板 Plus 新動能

為協助具潛力的新創企業加速踏入資本市場，安永聯合會計師事務所舉辦「與櫃買有約」交流小聚，聚焦新創募資、生態圈連結與創櫃板Plus制度應用。邀請到5家新創企業分享營運模式及創新技術，並安排與櫃買中心一對一深度交流，協助新創更加了解創櫃板Plus新制內容與輔導資源。

活動由櫃買中心新創發展部王耀華經理開場，他表示創櫃板Plus以更精簡的流程、更友善的制度鏈結更多具潛力的新創企業。透過持續優化服務、降低申請門檻，希望讓新創能更快與資本市場接軌。

接著由安永聯合會計師事務所審計服務部黃建澤營運長致詞分享，安永在創櫃板輔導中扮演重要的專業陪跑角色，協助新創建置內控制度、帳務流程、財務揭露品質等，為未來成長與募資奠定更扎實的基礎。

創櫃板Plus 助攻新創

櫃買中心新創發展組何藹然組長進一步分享，「創櫃板Plus」是為提升新創公司能見度與資本市場準備而設計，可透過更簡化的申請流程與更多元的推薦單位，有效降低進入門檻。協助新創在IPO 前透過創櫃板建立品牌形象、拓展投資與合作資源，同時逐步熟悉資本市場運作邏輯，強化財務與營運體質，為日後上市計畫奠定關鍵基礎。

安永提供輔導服務協助新創邁向資本市場

安永聯合會計師事務所審計服務部王彥鈞執業會計師分享，若能及早導入資本市場思維，不僅有助於提升企業形象，更能建立健全的會計制度與內部控制，提高公司治理成熟度。此外，安永長期投入創櫃板輔導與支持新創，擁有豐富的創櫃板輔導資源及實務經驗，可協助企業掌握資訊揭露與合規要求，協助新創在募資與事業拓展上更具信任度與競爭力。

此次參與交流小聚的五家新創企業：原白文化、易晨智能、德徠福樂活科技、倍億升、昱峰智能大數據科技，橫跨了食品零售、生醫科技、AI智慧、永續生活科技等領域，五家團隊在技術研發、商業模式創新與永續價值實踐方面各具亮點，展現臺灣新創產業的創新能量與市場潛力。