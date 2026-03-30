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兆豐銀挺全民防詐 10萬組Whoscall進階版免費領

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
兆豐銀行攜手 Whoscall 推出「全民防詐，兆豐來挺」活動，提供限量 10 萬組《Whoscall 進階版》免費兌換。圖/兆豐銀行提供
兆豐銀行攜手 Whoscall 推出「全民防詐，兆豐來挺」活動，提供限量 10 萬組《Whoscall 進階版》免費兌換。圖/兆豐銀行提供

根據行政院打詐儀表板統計，2026年詐騙財損已達新台幣120億元，顯示詐騙對於社會安全仍深具威脅。信任科技服務商 Gogolook（Whoscall 母公司）與兆豐銀行再度攜手，持續在防詐領域上進行深度合作。

繼2025年兆豐銀行率先將國內各營業據點的電話代表號碼全面導入「Whoscall 認證商家號碼」以防堵偽冒後，為擴大投入前線防詐保護力，30日宣布加碼投入於顧客第一線的防詐保護，聯手全台市占率第一的 Whoscall 共同發起「全民防詐，兆豐來挺」的系列性防詐行動，準備10萬組《Whoscall 進階版》供全民免費兌換，讓人人享有更便利的安全防護。

為保護顧客資產安全，兆豐銀行與警政署認可的防詐 App「Whoscall」再度攜手合作，推出本次公益防詐行動，首波即祭出免費10萬組《Whoscall 進階版》2個月兌換碼，不論是否為兆豐銀行的客戶，只要下載 Whoscall App，並至活動網站點選兌換連結，即可免費體驗升級。

兆豐銀行也呼籲民眾把握本次限量免費升級的機會，不僅自己兌換，更要分享給爸媽與親友，讓每位使用者都多一分安全，多一分安心。

《Whoscall 進階版》提供五大強化防護功能，包括：1.自動更新號碼資料庫，因應詐騙與推銷騷擾電話頻繁變動，定期即時更新資料庫以提升來電辨識率。

2.自動封鎖騷擾號碼，Whoscall 透過統計與驗證高頻被回報之詐騙及騷擾電話，並結合警政署 165 資訊，每周更新清單，開啟後即可自動阻擋高風險來電。

3.智慧簡訊管家，利用 AI 辨識陌生簡訊內容與連結，自動分類為一般、垃圾、交易及促銷訊息，避免誤觸釣魚連結或錯過關鍵資訊。

4.移除廣告，提供更乾淨流暢的使用介面。

5.iOS 用戶限定的即時來電辨識 Plus，透過雲端資料即時比對提升辨識品質與覆蓋率。

兆豐銀行持續從制度到科技面全面強化防詐機制，包括從第一線行員的關鍵字警示機制與阻詐免責制度，後台異常交易偵測、高風險外籍帳戶控管、拒絕投放非實名制平台廣告以及導入警示ATM，即使用ATM時要求露出五官強化辨識等措施，以實際行動阻斷詐騙源頭，打造更安全的金融環境。

本次《Whoscall 進階版》兌換代碼之權益期滿後，將自動恢復為免費版本，不會自動展延或扣款，可前往「全民防詐，兆豐相挺」官方活動網站（https://scamfree.whoscall.com/megabank）辦理兌換，名額有限，兌完為止。

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