聽新聞
0:00 / 0:00
市值大不保證報酬佳 統一投信新 ETF 期打破市值迷思
市值型ETF一直以來深受台灣投資人青睞，但市值大，報酬不一定佳。根據CMoney統計，近十年來市值前50大企業的報酬表現，前十名的平均報酬率漲幅達98%，後十名的平均報酬率跌幅近16%。顯示即使同為市場領頭羊，報酬率前十名及後十名，仍相差超過100個百分點。多頭年仍有人落後大盤，若僅以市值大小作為選股標準，恐難以全面掌握市場中最佳的投資機會。
統一投信表示，統一投信即將推出的統一台股升級50主動式ETF（00403A），乃結合市值投資概念和主動選股策略，以市值50為基石，並將選股目光擴大到市值第51至200大的企業，當作主要的增強選股池。同時主動剔除相對缺乏前景、財務不佳的弱勢股，並將成長前景佳的個股，調高權重或納入持股，讓市值投資更有競爭力。
統一投信表示，00403A即將於4月22日到24日募集繳款，發行價每股新台幣10元，入手價一張1萬元，具備季配息機制。統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。