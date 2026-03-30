快訊

黃色小鴨、超人力霸王…高雄特色行人號誌噱頭多 釀違停拍照亂象

台灣天然氣安全儲量只夠撐11天...卻不是想加就能加

女乘客搭公車霸位怒吼「男人不准坐我隔壁！」 男大生奇招反擊超絕

聽新聞
0:00 / 0:00

市值大不保證報酬佳 統一投信新 ETF 期打破市值迷思

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

市值型ETF一直以來深受台灣投資人青睞，但市值大，報酬不一定佳。根據CMoney統計，近十年來市值前50大企業的報酬表現，前十名的平均報酬率漲幅達98%，後十名的平均報酬率跌幅近16%。顯示即使同為市場領頭羊，報酬率前十名及後十名，仍相差超過100個百分點。多頭年仍有人落後大盤，若僅以市值大小作為選股標準，恐難以全面掌握市場中最佳的投資機會。

統一投信表示，統一投信即將推出的統一台股升級50主動式ETF（00403A），乃結合市值投資概念和主動選股策略，以市值50為基石，並將選股目光擴大到市值第51至200大的企業，當作主要的增強選股池。同時主動剔除相對缺乏前景、財務不佳的弱勢股，並將成長前景佳的個股，調高權重或納入持股，讓市值投資更有競爭力。

統一投信表示，00403A即將於4月22日到24日募集繳款，發行價每股新台幣10元，入手價一張1萬元，具備季配息機制。統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。

績效 主動式 市值

延伸閱讀

這檔主動式ETF掛牌三天規模翻倍增億 成交量躍進前十大

主動式ETF新吸金王！00996A 掛牌三天規模翻倍 成交量空降前十大

統一投信主動式基金、被動ETF雙獲金鑽獎肯定 歷年獲獎146座

市值型ETF擁雙優勢 掌握AI帶來的題材輪漲機會

相關新聞

中東戰事升溫 楊金龍：股市回檔修正屬於正常 認黃金「現在不是進場好時機」

中東戰事持續升溫，引發外資賣超台股並匯出，中央銀行總裁楊金龍30日回應，金融資產價格上上下下很正常，到目前為止台灣經濟成長都還是很穩健，資金外流情形可控；針對央行近期是否買進黃金，楊金龍則坦言，央行確實有想要進場，但是現在不是好的timing（時機）。

阻貶台幣…央行穩匯率 亮銀彈秀肌肉

中東戰事懸而未決帶動市場避險情緒，國際美元指數升破一百大關，新台幣面臨貶值壓力。中央銀行指出，包括外匯存底與其他可動用外幣流動性，央行有高達七二四四億美元的外幣流動性。市場解讀，正值新台幣貶值壓力時刻，央行釋出美元供給充足、具備調節能力的訊號，有「秀肌肉」意味，意在壓低市場對新台幣單邊貶值的預期，穩定匯市氣氛。

愚人節小確幸來了！街口支付4月1日限時最高100%回饋

街口支付將於4月1日推出限時回饋活動，主打「愚人節真心不騙，吃的喝的都回饋」，於指定時段至餐飲通路消費，最高享100%隨機返幣，除單日限定活動外，街口支付延續「天天主題日」優惠機制，並同步推出連鎖藥妝店優惠。

楊金龍看房市：建商前幾年賺得多 現在可以讓一下

央行總裁楊金龍在立法院財委會備詢時表示，房市選擇性信用管制政策「不會硬梆梆」，但他也坦言，「建商前幾年賺的比較多，現在可以慢慢讓一下。」房市需求自然會起來。

台幣本周攻防32關 匯銀人士：若中東戰事成為持久戰 貶破壓力將加大

中東戰事升級，新台幣承壓，32元將成本周多空攻防重要關卡。匯銀人士認為，若中東戰事成為持久戰，貶破32元壓力將加大。

壽險2月轉賣 舖路配息

金管會統計，2026年2月金融三業淨減碼台股28億元，較1月千億元買盤明顯降溫，顯示在台股連續大漲後，金融業居高思危、轉趨謹慎，轉換操作方針。累計今年前二月仍淨加碼1,497億元，續創近年同期最大加碼規模。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。