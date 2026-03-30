快訊

黃色小鴨、超人力霸王…高雄特色行人號誌噱頭多 釀違停拍照亂象

台灣天然氣安全儲量只夠撐11天...卻不是想加就能加

女乘客搭公車霸位怒吼「男人不准坐我隔壁！」 男大生奇招反擊超絕

聽新聞
0:00 / 0:00

大甲媽祖遶境 新壽「開運傘」送好運、Richart 花車獻祝福

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽與大甲鎮瀾宮合作聯名設計「媽祖開運傘」，由新光人壽總經理黃敏義(前排右四)及大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤(前排左四)主祭，並由新光人壽業務副總洪聰輝(前排左三)及在地業務團隊共同參與，將開運傘在媽祖座前過火，希望為民眾傳遞祝福和好運。新光人壽／提供
新光人壽與大甲鎮瀾宮合作聯名設計「媽祖開運傘」，由新光人壽總經理黃敏義(前排右四)及大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤(前排左四)主祭，並由新光人壽業務副總洪聰輝(前排左三)及在地業務團隊共同參與，將開運傘在媽祖座前過火，希望為民眾傳遞祝福和好運。新光人壽／提供

一年一度、被譽為「全球三大宗教活動之一」的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動即將開始，台新新光金控（2887）子公司新光人壽連續第六年響應國際盛事，再次與大甲鎮瀾宮合作聯名設計「媽祖開運傘」，由新光人壽總經理黃敏義與大甲鎮瀾宮董事長顏清標共同擔任主祭，在鎮瀾宮媽祖座前舉行過火儀式，希望開運又實用的「媽祖開運傘」，為民眾帶來祝福與好運。遶境期間，也將派出超萌吉祥物Richart花車一路相伴，保佑民眾平安如意，馬到成功。

今年大甲媽祖遶境進香主題為「善」，與新光人壽聯名設計的「媽祖開運傘」有異曲同工之妙，皆傳達對社會的善念守護與安心保障的期待。遶境活動自4月17日晚間起駕至4月26日回鑾，徒步路線貫穿中部沿海台中、彰化、雲林、嘉義，共21個鄉鎮區與百餘座廟宇，在沿途300多公里的路程中，新光人壽在地業務單位也展現「認真同行」的企業品牌精神，將於沿途設立服務攤位，為信眾加油打氣並發送「媽祖開運傘」，結合Richart「有風有雨有光在」遶境花車，一路守護信眾隨駕進香。在遶境期間，「新光人壽互動網」FB粉絲團也將同步舉辦線上活動，提供大甲媽祖聯名好禮，邀請民眾一起參加。

新光人壽觀察到，往年媽祖遶境活動結束後，沿途都殘留上百噸的垃圾，導致清潔人員工作量大增，更對在地環境造成龐大負荷。呼籲民眾遶境除了表達對媽祖的敬意與感恩，路途中也應自備環保餐具及用品，落實垃圾不落地，不但為環境永續盡一份心力，也以實際行動彰顯媽祖立德行善的精神。同時，由於遶境人潮眾多、時間長、路途遠，過程難免有突發狀況，建議民眾出發前，也可加保旅平險，讓遶境期間更安心有保障。

新光人壽將於遶境前夕，清明連假4月3日至4月6日期間在大甲鎮瀾宮舉辦的「愛心文創市集」活動上，提供「樂Call保」旅遊平安險、BoBee旅遊平安保險「遶境祈福行方案」及快速加入免費會員服務，只要是新光人壽樂Call保會員，在遶境出遊前，一通電話就能立即完成旅平險的快速投保，讓出門更安心有保障。到新光人壽攤位與工作人員互動，也有機會獲得「媽祖開運傘」，數量有限送完為止，歡迎民眾把握連假期間踴躍參與。

媽祖 遶境 顏清標

延伸閱讀

防搶轎與衝突 彰化警方召集宮廟簽自律公約、接轎成員須列冊

廣角鏡／大甲媽會樓厝媽 信眾嗨鑽雙轎腳

廣角鏡／西螺「老大媽」 國道遶境祈安

相關新聞

中東戰事升溫 楊金龍：股市回檔修正屬於正常 認黃金「現在不是進場好時機」

中東戰事持續升溫，引發外資賣超台股並匯出，中央銀行總裁楊金龍30日回應，金融資產價格上上下下很正常，到目前為止台灣經濟成長都還是很穩健，資金外流情形可控；針對央行近期是否買進黃金，楊金龍則坦言，央行確實有想要進場，但是現在不是好的timing（時機）。

阻貶台幣…央行穩匯率 亮銀彈秀肌肉

中東戰事懸而未決帶動市場避險情緒，國際美元指數升破一百大關，新台幣面臨貶值壓力。中央銀行指出，包括外匯存底與其他可動用外幣流動性，央行有高達七二四四億美元的外幣流動性。市場解讀，正值新台幣貶值壓力時刻，央行釋出美元供給充足、具備調節能力的訊號，有「秀肌肉」意味，意在壓低市場對新台幣單邊貶值的預期，穩定匯市氣氛。

愚人節小確幸來了！街口支付4月1日限時最高100%回饋

街口支付將於4月1日推出限時回饋活動，主打「愚人節真心不騙，吃的喝的都回饋」，於指定時段至餐飲通路消費，最高享100%隨機返幣，除單日限定活動外，街口支付延續「天天主題日」優惠機制，並同步推出連鎖藥妝店優惠。

楊金龍看房市：建商前幾年賺得多 現在可以讓一下

央行總裁楊金龍在立法院財委會備詢時表示，房市選擇性信用管制政策「不會硬梆梆」，但他也坦言，「建商前幾年賺的比較多，現在可以慢慢讓一下。」房市需求自然會起來。

台幣本周攻防32關 匯銀人士：若中東戰事成為持久戰 貶破壓力將加大

中東戰事升級，新台幣承壓，32元將成本周多空攻防重要關卡。匯銀人士認為，若中東戰事成為持久戰，貶破32元壓力將加大。

壽險2月轉賣 舖路配息

金管會統計，2026年2月金融三業淨減碼台股28億元，較1月千億元買盤明顯降溫，顯示在台股連續大漲後，金融業居高思危、轉趨謹慎，轉換操作方針。累計今年前二月仍淨加碼1,497億元，續創近年同期最大加碼規模。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。