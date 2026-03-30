大甲媽祖遶境 新壽「開運傘」送好運、Richart 花車獻祝福

一年一度、被譽為「全球三大宗教活動之一」的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動即將開始，台新新光金控（2887）子公司新光人壽連續第六年響應國際盛事，再次與大甲鎮瀾宮合作聯名設計「媽祖開運傘」，由新光人壽總經理黃敏義與大甲鎮瀾宮董事長顏清標共同擔任主祭，在鎮瀾宮媽祖座前舉行過火儀式，希望開運又實用的「媽祖開運傘」，為民眾帶來祝福與好運。遶境期間，也將派出超萌吉祥物Richart花車一路相伴，保佑民眾平安如意，馬到成功。

今年大甲媽祖遶境進香主題為「善」，與新光人壽聯名設計的「媽祖開運傘」有異曲同工之妙，皆傳達對社會的善念守護與安心保障的期待。遶境活動自4月17日晚間起駕至4月26日回鑾，徒步路線貫穿中部沿海台中、彰化、雲林、嘉義，共21個鄉鎮區與百餘座廟宇，在沿途300多公里的路程中，新光人壽在地業務單位也展現「認真同行」的企業品牌精神，將於沿途設立服務攤位，為信眾加油打氣並發送「媽祖開運傘」，結合Richart「有風有雨有光在」遶境花車，一路守護信眾隨駕進香。在遶境期間，「新光人壽互動網」FB粉絲團也將同步舉辦線上活動，提供大甲媽祖聯名好禮，邀請民眾一起參加。

新光人壽觀察到，往年媽祖遶境活動結束後，沿途都殘留上百噸的垃圾，導致清潔人員工作量大增，更對在地環境造成龐大負荷。呼籲民眾遶境除了表達對媽祖的敬意與感恩，路途中也應自備環保餐具及用品，落實垃圾不落地，不但為環境永續盡一份心力，也以實際行動彰顯媽祖立德行善的精神。同時，由於遶境人潮眾多、時間長、路途遠，過程難免有突發狀況，建議民眾出發前，也可加保旅平險，讓遶境期間更安心有保障。

新光人壽將於遶境前夕，清明連假4月3日至4月6日期間在大甲鎮瀾宮舉辦的「愛心文創市集」活動上，提供「樂Call保」旅遊平安險、BoBee旅遊平安保險「遶境祈福行方案」及快速加入免費會員服務，只要是新光人壽樂Call保會員，在遶境出遊前，一通電話就能立即完成旅平險的快速投保，讓出門更安心有保障。到新光人壽攤位與工作人員互動，也有機會獲得「媽祖開運傘」，數量有限送完為止，歡迎民眾把握連假期間踴躍參與。