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009820精選30檔強勢股 4月8日至14日募集

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
納斯達克100增強成長指數 各科技趨勢期間漲幅。資料來源：彭博資訊，指數計算開始日期為2025/10/10，資料回測自2006/11/30。行動網路崛起統計期間：2008/11/20至2018/8/29；疫情加速數位化統計期間：2020/3/16至2021/11/19；AI趨勢統計期間：2022/12/31至2025/12/31
納斯達克100增強成長指數 各科技趨勢期間漲幅。資料來源：彭博資訊，指數計算開始日期為2025/10/10，資料回測自2006/11/30。行動網路崛起統計期間：2008/11/20至2018/8/29；疫情加速數位化統計期間：2020/3/16至2021/11/19；AI趨勢統計期間：2022/12/31至2025/12/31

指數投資持續進化，看好科技趨勢引領股市成長，國內最大ETF發行商元大投信與美股指標Nasdaq指數公司合作，推出投資美國科技股的全新ETF「元大納斯達克精選（009820）」，將於 4月8日至4月14日募集，發行價10元。

本次募集的「元大納斯達克精選」ETF，所追蹤的納斯達克100增強成長指數，是在納斯達克100指數之上，加入長期引導美國科技股上漲的四大評分項目：研發費用率、毛利率波動度、每股營收成長率、每股獲利成長率，由於更可望篩選出領漲個股，指數成分股亦從100檔減少為30檔，放大強勢股對績效的貢獻度。

元大投信本次與Nasdaq合作，為投資人提供更貼近科技成長趨勢的投資工具。據Nasdaq資料，「元大納斯達克精選」ETF所追蹤的納斯達克100增強成長指數，自最早回測日2006年11月30日至2025年年底，價格報酬率為2,403%，遠超過同期間納斯達克100指數的1,310%；在2023至2025年AI起步成長期間，納斯達克100增強成長指數亦以273%，顯著領先納斯達克100指數的131%。

元大投信指出，據彭博資訊統計，目前全球百大科技股有76%為美國企業，且盈利成長能力大幅優於非科技股，具代表性的輝達、Alphabet、蘋果、博通等，均掛牌Nasdaq交易所，即追求成長不能錯過美國科技股，而投資美國科技股，Nasdaq是最領先的選擇。

從長期投資角度，科技發展無疑是股市最明確的動能，從個人電腦、網際網路智慧型手機到行動經濟，只要能參與到產業主升段都可為資產創造成長機會。目前全球正站在AI趨勢起始點，建議透過最具科技尖端指標代表性的「元大納斯達克精選」ETF趁勢布局。

並提醒，納斯達克100增強成長指數目前高度投資資訊科技、通訊服務類股，產業風險較為集中，且報酬表現聚焦30檔個股的同時，長期波動度也較納斯達克100指數略高，投資前應留意。

智慧型手機 指數 網際網路

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