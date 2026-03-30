愚人節小確幸來了！街口支付4月1日限時最高100%回饋

街口支付將於4月1日推出限時回饋活動，主打「愚人節真心不騙，吃的喝的都回饋」，於指定時段至餐飲通路消費，最高享100%隨機返幣，除單日限定活動外，街口支付延續「天天主題日」優惠機制，並同步推出連鎖藥妝店優惠。

街口說明，此次愚人節活動鎖定餐飲消費的兩大時段，4月1日當日午餐（11:00–14:00）與晚餐 （17:00–21:00）時段，至指定餐飲通路使用街口帳戶、銀行帳戶、街利存帳戶支付完成付款，即享有街口幣隨機回饋，最高可達 100%（每人每時段限回饋一次，額滿為止）。

除了愚人節的限時回饋外，街口支付也延續既有的「天天主題日」。因應上班族與外食族的用餐習慣，周三主題日由原本的早餐時段調整為午餐時段（11:00–15:00）。另每月1日點開街口支付 App，當月優惠就能先領，包括會員日街口券、超夯品牌合作優惠，天天主題日街口券等。

針對尊爵會員額外提供「尊爵會員午餐券」，於指定午餐店家消費即可享不限門檻現折100（每周限量 60名）。搭配不同付款方式，最高還可享3.5%街口幣回饋。