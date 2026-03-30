中東戰事升溫 楊金龍：股市回檔修正屬於正常 認黃金「現在不是進場好時機」

中東戰事持續升溫，引發外資賣超台股並匯出，中央銀行總裁楊金龍30日回應，金融資產價格上上下下很正常，到目前為止台灣經濟成長都還是很穩健，資金外流情形可控；針對央行近期是否買進黃金，楊金龍則坦言，央行確實有想要進場，但是現在不是好的timing（時機）。

中央銀行總裁楊金龍30日赴立法院財委會進行業務報告並備質詢。立委賴士葆質詢時指出，「最近局勢霧煞煞」，楊金龍回覆「亂中有序」、「雖然外面是亂的，但內心是平靜的」，他指出，央行必須了解情況，但在做決策時，心一定要平靜。

賴士葆則提出，如何看待近期外資持續匯出台股，楊金龍認為，中東事件導致資金外流目前仍屬於可控，且股市上漲到至某一程度後，做適度調整也是正常的。賴士葆再詢問，台股是否認為有「超跌」，他認為，台股從去年28,000多點上漲到35,000多點，現在修正至33,000、32,000點的話，覺得還是正常的。不過，楊金龍也提醒，投資人還是要謹慎。

對於台幣匯率走勢，賴士葆詢問，央行是否隨時將台幣匯率維持在32元？楊金龍指出，匯率一向是由供需決定，若市場有影響到金融秩序穩定時，會適度調節，但對於升貶央行並沒有所謂的「防線」存在。

針對國際油價上漲所衍生的通膨議題，楊金龍表示，除了政府的物價平穩機制是否可能考慮加大之外，中央銀行的職責則有兩個，一是防止輸入型通貨膨脹，由於輸入型通貨膨脹將牽動匯率，必須保持匯率穩定；二則是若物價持續往上，可能形成市面上的通膨預期心理，這時央行可能就必須朝向緊縮的貨幣政策來執行。

立委郭國文則詢問，近期國際黃金價格起起伏伏，央行近期是否繼續買進？楊金龍則說，近期三個月都沒有買進，央行將會檢視時機，他指出，央行有想要進場，但是現在不是好的timing（時機）。