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中信 ESG 投資級債00883B 將自5月7日起終止櫃檯買賣
中國信託投信經理之「中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF（00883B）」受益憑證，將於5月7日起終止櫃檯買賣。
櫃買中心表示，由於該基金淨資產價值於2月26日的最近30個營業日平均值低於新臺幣2億元，已達終止證券投資信託契約標準，經中國信託投信向主管機關申請終止該基金之信託契約並獲得核准，依據櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13規定終止櫃檯買賣。
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