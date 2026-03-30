楊金龍看房市：建商前幾年賺得多 現在可以讓一下

央行總裁楊金龍在立法院財委會備詢時表示，房市選擇性信用管制政策「不會硬梆梆」，但他也坦言，「建商前幾年賺的比較多，現在可以慢慢讓一下。」房市需求自然會起來。

楊金龍強調，希望「房市軟著陸」，現在只是房價反轉的開端，央行會密切注意。

他進一步說明，理監事會放寬第二戶貸款到六成的原因中，預售屋的問題只是其中一點，最重要的是呼應民眾對第二戶的需求，將其認為是自住使用，且信用管制已經有成效，「（政策）不需要硬梆梆」。但也希望建商能讓利，在允許的利潤維持下讓一些。

楊金龍解釋，前幾年建商賺的比較多，現在慢慢可以讓一下，這樣有需求的就會買，量也才會出來。

而面對新青安2.0 即將上路，楊金龍表示，財政部、金管會及央行等相關單位有再討論，最終方案未定，但就他本人的想法，「寬限期太長不好」。楊金龍認為，寬限期太長可能讓借款人財務規劃鬆懈，縮短些財務就會更謹慎，「對個人跟銀行都是好事」。

此外，立委質詢，根據數據在信用管制後，購屋貸款利率不斷上升，但消費貸款等是下降的，這表示信用管制出現後遺症，民眾為了爭取房貸必須接受較高利率，增加負擔。而根據央行資料，去年本國銀行獲利成長14.3%，未來交屋潮來臨，立委擔心，民眾利率可能拉得更高，第二戶自住的壓力會更高。

楊金龍則表示，銀行放款會以風險考慮，但央行會跟銀行了解實際狀況。