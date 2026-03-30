統一00403A 選股股票池 擴及市值前200大

統一投信即將推出統一台股升級50主動式ETF（00403A），結合市值投資概念和主動選股策略，追求在變化莫測的市場中，淬鍊出最對味的甘醇香。

市值型ETF一直以來深受台灣投資人青睞，但市值大，報酬就一定好嗎？根據CMoney統計近十年來市值前50大企業的報酬表現，前十名的平均報酬率漲幅達98%，後十名的平均報酬率跌幅近16%。這項數據客觀顯示，即便同為市場領頭羊，報酬率前十名及後十名，仍相差超過100個百分點。多頭年仍有人落後大盤，若僅以市值大小作為選股標準，恐難以全面掌握市場中最佳的投資機會。

統一台股升級50主動式ETF正是為升級傳統被動市值型而生。統一00403A結合市值投資概念和主動選股策略，以市值50為基石，並將選股目光擴大到市值第51至200大的企業，當作主要的增強選股池。同時主動剔除相對缺乏前景、財務不佳的弱勢股，並將成長前景佳的個股，調高權重或納入持股，讓市值投資更有競爭力。

統一投信表示，00403A即將於4月22至24日募集繳款，發行價每股10元，入手價一張1萬元，具備季配息機制，保管銀行為彰化銀行。投資人透過統一投信官網申購，還享有零手續費優惠。