這檔主動式ETF掛牌三天規模翻倍增億 成交量躍進前十大

台股近期受中東戰火未歇與油價飆漲影響，大盤指數30日跌破33,000點關卡。市場資金轉進具備「防禦盾牌」與「選股 Alpha」的主動式ETF。兆豐投信旗下首檔主動式ETF的兆豐台灣豐收主動式ETF（00996A）自3月25日掛牌以來，短短三個交易日內，00996A不僅3月27日成交量強勢擠進全台股ETF前十大，整體規模更在原先募集的9億元基礎上，一口氣暴增16億元，以近乎「翻倍再翻倍」的驚人增速，空降今年度最具話題性的台股ETF新王。

2026年以來的ETF市場，投資人逐漸發現「買大盤不一定賺得多」。00996A 以10元親民發行價掛牌後，首日即繳出驚人漲幅，徹底打響「主動選股」的名號，引爆龐大的申購熱潮，短短三天規模從9億元火速膨脹至25億元，增幅高達178%，流動性與人氣皆呈現爆發性成長。

市場專家指出，00996A能獲得十數億熱錢青睞，關鍵在於它做到「真正的主動」。00996A經理人王仲良表示，主動式ETF的最大優勢就是「選股不設限」。00996A將選股池擴及「上市前150大與上櫃前50大」，採取「60%中大型權值股（beta 增值）+ 40%中小型成長股（alpha創造）」的雙軌布局。這代表經理人不必等股票市值變大、擠進前150名才敢買，而是能在它還是中小型潛力股時就提前卡位，賺取最豐潤的超額報酬（Alpha）。

00996A除布局AI伺服器與半導體設備，如致茂（2360）、弘塑（3131）、營邦（3693）等科技主軸外，更領先市場納入具備軍工與航太維修的長榮航太，以及光通訊、BBU電池模組等關鍵零組件大廠。這種「不只買大，更要買好；不只買科技，更找各產業隱形冠軍」的主動挖掘能力，正是00996A 能有好成績的核心底氣。法人表示，00996A規模與成交量雙雙噴發，證明市場資金正加速向「具備真正超額選股能力」的產品靠攏。搭配其季配息機制的優勢，這檔專注挖掘「未來權值股」的00996A，已正式成為台股三萬點大時代下，投資人不可或缺的核心資產配置。