主動式 ETF 新吸金王！00996A 掛牌三天規模翻倍 成交量空降前十大

台股近期受中東戰火未歇與油價飆漲影響，大盤在33,000點附近高檔震盪加劇。然而，市場資金卻瘋狂湧入具備「防禦盾牌」與「選股Alpha」的主動式ETF。兆豐投信旗下首檔主動式ETF「兆豐台灣豐收（00996A）」自3月25日掛牌以來，憑藉精準的選股眼光與亮眼的超額報酬，引爆全市場瘋搶。短短三個交易日內，00996A不僅單日成交量強勢擠進全台股ETF前十大，整體規模更在原先募集的9億元基礎上，一口氣暴增16億元，以近乎「翻倍再翻倍」的驚人增速，空降今年度最具話題性的台股ETF新王。

回顧2026年以來的ETF市場，投資人逐漸發現「買大盤不一定賺得多」。00996A以10元親民發行價掛牌後，首日即繳出6.1%驚人漲幅，徹底打響「主動選股」的名號。在強悍的實戰績效加持下，引爆了龐大的申購熱潮，短短三天規模從9億元火速膨脹至25億元（大增16億元），增幅高達178%，流動性與人氣皆呈現爆發性成長。

市場專家指出，00996A能獲得十數億元熱錢瘋狂青睞，關鍵在於它做到了「真正的主動」。00996A基金經理人王仲良表示，主動式ETF的最大優勢就是「選股不設限」。00996A將選股池擴及「上市前150大與上櫃前50大」，採取「60%中大型權值股（beta增值）+40%中小型成長股（alpha創造）」的雙軌布局。這代表經理人不必等股票市值變大、擠進前150名才敢買，而是能在它還是「中小型潛力股」時就提前卡位，賺取最豐潤的超額報酬（Alpha）。

攤開00996A的持股名單，充分展現了經理人跨產業挖掘贏家的硬實力。除了布局AI伺服器與半導體設備如致茂（2360）、弘塑（3131）、營邦（3693）等科技主軸外，更領先市場納入具備軍工與航太維修底氣的長榮航太，以及光通訊、BBU電池模組等關鍵零組件大廠。這種「不只買大，更要買好；不只買科技，更找各產業隱形冠軍」的主動挖掘能力，正是00996A能創造傲人績效的核心底氣。

法人表示，00996A規模與成交量雙雙噴發，證明了市場資金正加速向「具備真正超額選股能力」的產品靠攏。搭配其季配息機制的優勢，這檔專注挖掘「未來權值股」的00996A，已正式成為台股三萬點大時代下，投資人不可或缺的核心資產配置。