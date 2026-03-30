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00685L 群益臺灣加權正2將分割 受益人會議預計5月15日舉行

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股 ETF 近兩年掀起分割潮，統計目前已執行分割的熱門 ETF 包括元大台灣50正2（00631L）、國泰臺灣加權正2（00663L）、元大台灣50（0050）、富邦科技 ETF（0052）、富邦臺灣加權反1（00676R）、元大台灣50反1（00632R）等。根據群益投信官網最新公告資料顯示，群益臺灣加權正2（00685L）分割議案也正式取得主管機關核准，並預計5月15日舉辦受益人大會。

市場法人表示，由於00685L發行價10元，是市場上台股正二ETF中最低的，因此分割後將可能成為市場上最能小資入手的台股正二ETF，不過最後價位仍是要以受益人會議通過後當日淨值為計算基準。市場法人表示，近幾年ETF分割案一直都倍受投資人關注，由於分割後的價位讓投資人更能輕鬆入手，本次00685L的分割計畫，預計也將吸引更多投資人加入。

進一步觀察，群益臺灣加權正2在2017年3月23日成立，成立以來已逾9年，統計至3月25日止，成立以來基金淨值報酬率達1,572%。價位也從發行價的10元漲到目前為167.2元。據了解，當一檔 ETF 表現優異、淨值(股價)漲得太高時，投資人買入「一張」或「一股」的成本會變得很高，為了能夠降低該投資門檻，回到平易近人的交易價位區間，00685L因此將進行分割議案，預計5月15日召開受益人會議，也提醒00685L受益人踴躍參與會議與電子投票。

ETF理財達人表示，台股正2 ETF適合投資人長期投資。因為正2 ETF 具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金（等於天天自動加碼）。因此在多頭趨勢，正2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍。以00685L為例，上市表現以來上漲1,583.47%遠大於台灣加權報酬指數同期間報酬369.67%的2倍 (739.34%) 的報酬，在AI硬體需求爆發的投資趨勢下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型ETF以外，也可選擇投資正2ETF。

元大 台股 投資人

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