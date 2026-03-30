壽險2月轉賣 舖路配息

金管會統計，2026年2月金融三業淨減碼台股28億元，較1月千億元買盤明顯降溫，顯示在台股連續大漲後，金融業居高思危、轉趨謹慎，轉換操作方針。累計今年前二月仍淨加碼1,497億元，續創近年同期最大加碼規模。

債券部分，2026年2月金融三業淨買債330億元，延續買盤動能。壽險業加碼700億元、券商續買231億元，抵銷銀行業減碼601億元，呈現「壽險撐盤、銀行調節」的分化格局。

從三業在股市動向來看，2月出現明顯分化。壽險由買轉賣、單月減碼358億元，成為主要調節來源；銀行加碼縮手到186億元，僅剩1月的三分之一；券商加碼144億元，與前月大致持平。

市場解讀，台股連兩月漲幅均逾一成，金融業居高思危、開始進行獲利了結。尤其壽險在IFRS17上路後，投資決策更重視資本與配息規劃，逢高獲利了結成為操作策略。

壽險投資邏輯轉變，關鍵在於股票多轉列其他綜合損益（OCI）。2月台股大漲10.45%，推升未實現利益，不僅沖回1月資產重分類帶來的評價損失，也同步帶動淨值回升。

銀行在本波行情中持續扮演穩定買盤。累計前二月加碼731億元居三業之冠，布局高現金殖利率個股，以穩定息收來源；券商加碼276億元，操作維持相對中性。