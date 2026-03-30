阻貶台幣…央行穩匯率 亮銀彈秀肌肉

中東戰事懸而未決帶動市場避險情緒，國際美元指數升破一百大關，新台幣面臨貶值壓力。中央銀行指出，包括外匯存底與其他可動用外幣流動性，央行有高達七二四四億美元的外幣流動性。市場解讀，正值新台幣貶值壓力時刻，央行釋出美元供給充足、具備調節能力的訊號，有「秀肌肉」意味，意在壓低市場對新台幣單邊貶值的預期，穩定匯市氣氛。

央行總裁楊金龍今赴立法院財委會業務報告，央行在書面報告揭露相關數據，截至今年二月底外匯存底為六○五五億美元；若加計其他外幣資產與未來一年內可動用資金，整體外幣流動性逾七千億美元。其中八五八億美元主要來自新台幣換匯交易的美元部位及外幣拆款等資金來源，被視為央行可快速動用的「調節籌碼」。

金融圈人士表示，換匯交易形成的美元部位具備高度流動性，可即時進場供應市場，被視為央行調節匯率的「即戰力」。

央行統計，從二月底到三月廿五日，新台幣貶值百分之二點一九，一度貶破卅二元。上周五新台幣收在卅一點八八元。

央行報告也提到，中東戰事推升國際油價，若戰事延續，恐進一步帶動全球通膨壓力。金融圈人士認為，在此情況下，若新台幣同步出現較大幅度貶值，將放大進口成本，形成「輸入型通膨」壓力，不利國內物價穩定。央行此時揭露外幣資源與調節能力，算是「預防性表態」，避免市場預期失控，導致匯率單邊波動擴大。

金融圈人士說，央行這回有所警惕，恐怕就是擔心油價上揚通膨風險升溫，新台幣貶值會「火上加油」。

此外，央行也強調新台幣相對穩定的特性。自去年十月初至今年三月廿五日，美元指數上漲百分之一點六三，新台幣對美元貶值百分之四點六四，但貶幅低於韓元的百分之六點六九、日圓的百分之六點九六。央行指出，台灣屬小型開放經濟體，維持匯率穩定有助於企業報價與經濟金融穩定，必要時將進場維持市場秩序。

匯銀人士表示，央行透過業務報告釋出外匯存底與可動用美元規模，向市場傳達「手上有資源、有能力調節」的訊號，目的在於壓抑單邊做空新台幣的預期，比起直接干預匯價，或許更能事半功倍。