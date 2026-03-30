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台幣本周攻防32關 匯銀人士：若中東戰事成為持久戰 貶破壓力將加大
中東戰事升級，新台幣承壓，32元將成本周多空攻防重要關卡。匯銀人士認為，若中東戰事成為持久戰，貶破32元壓力將加大。
3月截至上周五（27日），新台幣貶6.29角，幅度1.9%，今年以來則貶值4.42角，貶幅1.3%。
銀行主管表示，原本市場預期中東戰事有暫緩的趨勢，沒想到美國中央司令部證實約2,500名陸戰隊員27日馳抵中東，擬在伊朗展開為期數周的地面行動，若此事真的發生，將象徵伊朗戰爭升溫進入新階段。
銀行主管分析，中東戰事導致台股震盪加劇，外資26日由買轉賣，加上市場對通膨與景氣前景仍存疑慮，國發會預計今（30）日發布2月景氣概況，市場關注景氣對策信號能否頂住壓力，挑戰連三紅；在相關不確定性消除前，「現金為王」的氛圍將使美元偏強。
在匯率方面，美元指數近期在100附近震盪整理，反映市場對中東戰事升溫與通膨風險的避險需求升高。外資在股市終止3月以來偏空操作格局，新台幣匯率也隨之走強，暫時揮別「32」字頭，但銀行主管表示，仍需留意外資減碼動作及亞幣走弱等外部因素。不過，目前外資資金動向仍偏向匯出，預期短期內新台幣匯率將在31.7元至32.2元區間震盪整理，若中東戰事成為持久戰，則貶破32元的空間將增加。
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