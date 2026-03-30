台幣本周攻防32關 匯銀人士：若中東戰事成為持久戰 貶破壓力將加大

台新新光金控連續六年響應世界自然基金會（WWF）發起的「Earth Hour地球一小時」自發性關燈減碳行動。今年適逢Earth Hour 20周年，同時也是2025年7月台新金控與新光金控完成合併後，台新新光金控首次以整合後規模全面參與，28日晚間8時30分至10時30分關燈，響應據點數創下歷年新高，別具指標意義，展現整併後在永續行動上的高度整合力與執行力。

2026-03-30 01:26