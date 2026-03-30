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台新新光金挺世界關燈日

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金號召子公司響應Earth Hour，289處據點於28日同步關燈兩小時。台新新光金控／提供
台新新光金號召子公司響應Earth Hour，289處據點於28日同步關燈兩小時。台新新光金控／提供

台新新光金控（2887）連續六年響應世界自然基金會（WWF）發起的「Earth Hour地球一小時」自發性關燈減碳行動。今年適逢Earth Hour 20周年，同時也是2025年7月台新金控與新光金控完成合併後，台新新光金控首次以整合後規模全面參與，28日晚間8時30分至10時30分關燈，響應據點數創下歷年新高，別具指標意義，展現整併後在永續行動上的高度整合力與執行力。

台新新光金控總經理林維俊表示，今年號召台新銀行、新光銀行、台新證券、元富證券與新光人壽等子公司，共計289處具夜間照明設備之據點同步響應，關閉招牌燈、霓虹燈及跑馬燈等外部照明設備，並將原定一小時關燈行動延長為兩小時；其中更有261處據點自主延長關燈時間至三天。

在日常節能行動方面，台新銀行、新光人壽與台新證券於2025年推動營業單位節電競賽，營業單位合計較前一年度節電7.4%，約當減碳326.37公噸。台新銀行為提升同仁對減碳的責任感，除了獎勵已達節電目標的分行，也針對未達節電目標的分行計算應繳納碳費，透過內部碳定價概念，強化節能成果與單位績效連結。

面對AI時代來臨所帶來的運算需求與用電量增加，台新新光金控及子公司積極強化資訊機房能源效率管理。部分機房已建置PUE(電力使用效率)量測機制，2025年新光人壽北瓦機房PUE維持於1.52至1.64區間，達到國際Green Grid協會認可之銀級水準；新光銀行自2013年起即推動伺服器虛擬化，目前虛擬伺服器達1,171台，有效降低實體設備與能源消耗，顯示數位轉型與低碳發展可同步推進。

台新新光金控持續透過營運據點節能、資訊機房優化、內部減碳管理與永續金融推動，並攜手員工、客戶與社會大眾，共同為淨零轉型盡一份心力。在邁向淨零轉型的過程中，台新新光金控將持續朝向氣候行動、金融共榮、永續賦能三大面向推動永續，引領企業驅動淨零轉型提升競爭力。

減碳 台新金控

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