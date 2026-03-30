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玉山銀致力 AI 應用與發展

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山銀行攜手鼎新數智舉辦「智匯轉型：數位＋AI 驅動企業創新與成長」研討會，由玉山金控科技長張智星（左五）、玉山銀行法金執行長柯尊仁（左四）、鼎新數智副總裁梅祥雲（左七）、勤業眾信資深執行副總經理溫紹群（左八）出席。玉山銀行／提供
玉山銀行攜手鼎新數智舉辦「智匯轉型：數位＋AI 驅動企業創新與成長」研討會，由玉山金控科技長張智星（左五）、玉山銀行法金執行長柯尊仁（左四）、鼎新數智副總裁梅祥雲（左七）、勤業眾信資深執行副總經理溫紹群（左八）出席。玉山銀行／提供

玉山銀行27日攜手鼎新數智舉辦「智匯轉型：數位＋AI 驅動企業創新與成長」研討會，由法金執行長柯尊仁與鼎新數智製造事業群副總裁梅祥雲代表出席，從不同角度深入探討AI在金融與產業的應用場景與發展趨勢。

研討會首由玉山金控科技長張智星以「AI在金融的應用與展望」揭開序幕，分享玉山多項金融場景之AI應用，包括支票影像識別、自動房屋估價、警示帳戶偵測與生成式AI在徵信報告及聊天機器人上的實務應用，並強調資料治理、知識管理與AI模型維運是AI落地金融實務的關鍵。

鼎新數智協理李蓁則聚焦AI Agent與數智人如何重新定義企業營運，協助企業將人力在重複性任務中釋放，轉向高價值的決策創新。勤業眾信副總經理溫紹群則剖析Agentic Commerce新趨勢，探討企業在實踐AI過程中面臨的治理挑戰，呼籲建構可信賴的AI應用環境。

對企業營運資金管理，玉山銀行提出「銀企直連」的企業數位轉型概念，除減少傳統企業需在ERP系統與網路銀行間的重複登入與人工核對的時間，也降低資訊安全風險。透過玉山與鼎新數智的合作，將銀行金融服務直接串接至企業ERP系統，不僅達成交易自動化、優化核銷議題，更大幅提升財務作業效率。此項服務解決過往人工作業的登載斷點，讓每筆金流資訊皆具備高度的透明度與可追蹤性，達成資料數位化的深度利用。

透過一站式的金流與資訊流整合，協助企業財務人員擺脫繁瑣的行政作業，轉而聚焦於於即時的資金動態監控與風險決策，未來更可延伸導入AI智能資金需求預測及風險管理，真正實現數據驅動的智慧經營。

展望未來，玉山銀行將持續以「深耕台灣、布局亞洲、接軌國際」為長期發展願景，秉持「有溫度的服務」核心精神，持續優化金融服務流程與數位體驗。積極賦能上市櫃企業、跨國集團及中小企業等多元客群，提供更高效、便利且貼心的數位金融服務。

聊天機器人

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