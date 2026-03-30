全球人壽新總部園區預計第4季啟用 目標成為北市地標

全球人壽總經理馬君碩表示，全球人壽總部園區預計於今年第4季正式完工啟用，期盼打造為北市新地標，公司在不動產配置比例維持在4至5%，另外，觀察近年來物流園區需求穩健，亦積極布局物流倉儲。

全球人壽贊助《埃及之王：法老》特展，董事長林文惠與總經理馬君碩28日出席「青銀共好」公益活動，並於會後受訪。

馬君碩表示，人壽保險公司做的是長期的事業，除了保障還有資產傳承，全球人壽希望能夠縮減金融落差、數位落差以及文化落差，因此贊助許多藝文活動，這也是一項傳承。

外界關注全球人壽總部園區工程進度，馬君碩表示，全球人壽成立至今逾30年，做為一家中型保險公司希望能夠建立自己的特色，對於公司來說，新總部更是一項幫助公司加強在地化的重要傳承工程，建立全新的流程制度，亦象徵全球人壽即將蛻變，希望能夠將其打造成北市的文化地標。

公司於2020年以97.8億元標下國泰營區地上權案，取得70年地上權，地點位於松山機場南側，預計今年年底完成搬遷，約有2,000多位同仁將進駐。

新總部大樓共有南北兩棟建築，總部主視覺為「蝴蝶」，面積約25,000坪。目前規劃除了作為總部大樓自用，對外出租面積初步規劃約5,000至6,000坪，目前已經透過四大房仲進行潛銷。