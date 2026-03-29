兆豐投信獲傑出基金金鑽獎 務實「摸象」ESG哲學打造雙贏

投信投顧業界年度盛事第29屆傑出基金金鑽獎名單揭曉，兆豐投信憑藉在永續投資領域的務實應用與穩健表現，成功奪下永續創新獎-金融商品創新類獎殊榮。兆豐永續高息等權ETF（00932）為兆豐投信首創結合「永續」+「高股息」+「等權重」的股息型ETF，採用等權重成為市場新亮點，這次獲獎不僅是對兆豐投信操盤團隊的肯定，更凸顯其不盲從市場口號、將ESG轉化為實用風險控管工具的專業實力，為投資人建立起堅實的防護網。

兆豐投信近期在資產管理市場展現強勁的產品動能，這股底氣正是建立在屢獲大獎肯定的研究與投資實力之上。例如主打「動態股債平衡」策略的00982T，透過靈活配置來因應市場波動，展現進可攻、退可守的穩健布局；而作為兆豐投信首檔主動式ETF的00996A，自3月4日盛大展開募集以來，更以主動選股的彈性優勢精準切中投資人需求，引發市場熱烈迴響。這些產品的設計與推動，皆緊扣著兆豐投信注重基本面與風險控管的核心邏輯。

面對市場對ESG經常流於「務虛」或「打高空」的質疑，兆豐投信計量團隊經理人吳朋鴻在頒獎典禮提出精闢且接地氣的「盲人摸象」投資哲學。

「做投資在很多時候，就像是在盲人摸象。現代企業是一個極度龐雜的有機體，而我們做投資的終極目標，就是想盡辦法看清公司的全貌。」經理人吳朋鴻指出，過去市場習慣拿著放大鏡細究財務報表、EPS與現金流，這就像是摸到了大象的腿或鼻子，是最根本的基礎。然而，若僅從狹義的數字面來理解一家公司，往往只能看到故事的一半，容易在隱藏危機爆發時猝不及防。

兆豐投信強調，ESG並非投資的萬靈丹，也不是完全取代基本面分析的絕對必要條件，它更像是一套幫助投資團隊「摸象」的另一種實用方法論。透過環境（E）、社會責任（S）與公司治理（G）的檢視準則，投資團隊得以摸到大象的其他部位，例如在石化產業多檢視一分減碳策略，在傳統製造業多關注供應鏈狀況，藉此拼湊出更完整的企業真實樣貌。

「理解這家公司的面向越多，拼湊出的圖像越完整，在投資中的贏面就越大，發生不可預期損失的機率也就越低。」這是兆豐投信推動「ESG永續新生態」的核心初衷。透過這種務實的風險管理機制，結合旗下00982T的動態平衡與00996A的主動選股優勢，兆豐投信將持續為投資人創造最大福祉，真正落實投資人與企業共榮的雙贏架構。