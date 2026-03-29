統一投信資訊揭露成果 獲證交所高度肯定

臺灣證交所2025年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單公布，統一投信名列其中，顯示其具備高透明度的資訊揭露及成熟的盡職治理制度，並獲得證交所高度肯定。統一投信積極響應金管會重要政策方向，包括機構投資人盡職治理守則、公司治理3.0－永續發展藍圖、綠色及轉型金融行動方案、鼓勵投信躍進計畫等，持續以實際行動發揮機構投資人的影響力，促進市場永續發展。

證交所的機構投資人盡職治理資訊揭露評比，是從治理政策完整性、議合落實程度、投票權行使品質、利益衝突管理機制及資訊揭露透明度等指標，進行綜合評分，挑選盡職治理卓越的金融機構。統一投信不僅於年度盡職治理報告中完整披露各項成果，還持續強化揭露內容的透明度與可讀性，確保資訊具備完整性、結構嚴謹且易於掌握，提升利害關係人對永續治理的理解與信任。同時，將責任投資內化於投資決策與治理流程之中，包括支持企業有序減碳、強化資訊揭露、引導資金配置至對環境具實質貢獻的經濟活動等。

在永續投資議題，統一投信也展現超前部署的決心及對氣候議題的主動承擔，提前在企業永續報告書中，揭露碳盤查相關資訊，主管機關推動淨零碳排與綠色轉型。為強化永續投資的專業動能，統一投信高度重視人才長期發展，對核心資產管理人才給予顯著加薪。這些舉措也獲得金管會肯定，並於2025年獲選參與「鼓勵投信躍進計畫」。

統一投信指出，盡職治理並非形式揭露，而是與投資決策深度整合的長期機制，也是對投資人長期承諾的具體實踐。展望未來，統一投信將持續深化整合ESG因子與投資流程，精進盡職治理實踐，並以制度化、透明化的治理架構，為投資人創造兼顧長期績效與永續價值的投資成果。