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全球人壽總座馬君碩：新總部拚年底啟用 看好物流倉儲市場

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

全球人壽贊助《埃及之王：法老》特展，董事長林文惠與總經理馬君碩28日出席「青銀共好」公益活動，並於會後受訪時表示，全球人壽總部園區預計於今年第四季正式完工啟用，期盼打造為北市新地標，公司在不動產配置比例維持在4至5%，另外，觀察近年來物流園區需求穩健，亦積極布局物流倉儲。

馬君碩表示，人壽保險公司做的是長期的事業，除了保障還有資產傳承，全球人壽希望能夠縮減金融落差、數位落差以及文化落差，因此贊助許多藝文活動，這也是一項傳承。

外界關注全球人壽總部園區工程進度，馬君碩表示，全球人壽成立至今逾30年，做為一家中型保險公司希望能夠建立自己的特色，對於公司來說，新總部更是一項幫助公司加強在地化的重要傳承工程，建立全新的流程制度，亦象徵全球人壽即將蛻變，希望能夠將其打造成北市的文化地標。

公司於2020年以97.8億元標下國泰營區地上權案，取得70年地上權，地點位於松山機場南側，預計今年年底完成搬遷，約有2000多位同仁將進駐。新總部大樓共有南北兩棟建築，總部主視覺為「蝴蝶」，面積約25,000坪。目前規劃除了作為總部大樓自用，對外出租面積初步規劃約5,000至6,000坪，目前已經透過四大房仲進行潛銷。

而在不動產佈局方面，馬君碩表示，公司在不動產配置比例維持在4至5%，日前處分台北市信義區松仁路277號全棟房屋及其坐落土地，總價約60億元，其餘位在北市的不動產資產還有民權大樓、八德路光華商場的希望園區大樓等。

觀察近年來物流園區需求穩健，馬君碩分析，現在超商、Coupang酷澎等（倉儲需求），都是供不應求，因此全球人壽於桃園有投資2至3棟倉儲，其投報率穩定，可挹注租金收益。

總部 北市

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