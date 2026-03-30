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保險小百科／保險異業合作 推一站式服務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

為建構金融保險生態圈，金管會已開放保險業得依「異業合作推廣保險業務應注意事項」與異業合作辦理網路投保業務，目前已有多家保險業者與航空公司或行動通信服務業者合作辦理旅遊保險商品網路投保業務，提供消費者一站式服務體驗。

根據「保險業辦理電子商務應注意事項」與「異業合作推廣保險業務應注意事項」等規定，開放保險業與從事大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業務等金融科技異業合作辦理創新型保險商品、服務或流程之試辦申請，透過建構金融保險生態圈，滿足民眾多元保險需求。

以業界首例獲得核准的產險與電信公司開辦創新保險服務為例，將網路投保流程整合至電信客服App，客戶出國前至客服App申辦漫遊時，便可同時加購旅平險與不便險，不僅可直接帶入部分資訊，省去輸入資料時間，更可連同電信帳單一併支付保險費，流程方便。

金管會 電子商務 保險

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