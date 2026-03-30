保險小百科／保險異業合作 推一站式服務

面對高齡化與少子化的社會變遷，民眾對於人生下半場的準備意識也逐漸抬頭，為了預防「長壽風險」與「資產流失」，追求目標已從單純的金錢數字轉向身心靈的安定和充實。然而根據中華經濟研究院於2025年12月發布的「國人安心樂活享退調查」結果顯示，不論已退休或未退休族群，實際累積的退休金額與心中所希望的預期，皆存在明顯落差。

2026-03-30 01:24