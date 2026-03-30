保險金信託 加裝安全防護網

面對高齡化與少子化的社會變遷，民眾對於人生下半場的準備意識也逐漸抬頭，為了預防「長壽風險」與「資產流失」，追求目標已從單純的金錢數字轉向身心靈的安定和充實。然而根據中華經濟研究院於2025年12月發布的「國人安心樂活享退調查」結果顯示，不論已退休或未退休族群，實際累積的退休金額與心中所希望的預期，皆存在明顯落差。

「信託」具有預先規劃未來的功能，民眾可將存款、不動產、保險理賠金等資產交付信託，定期或不定期專款專用於支付生活費、醫療費、安養機構費用等，因此在銀行裡的詢問度不斷攀升。保險金信託可以替保險金上鎖，為退休安養開源節流，透過一站式整合信託，更具備多項優勢：

一、替保險金上鎖的「保險金信託」。俗話說：「我們永遠不知道明天和意外，哪一個先來。」尤其面對生活中無法預知的種種「意料之外」，經常很難達到預期中的圓滿。為解決這一難題，信託業者多年前規劃並設計的「保險金信託」業務，相當符合民眾的需求，這是一種結合「保險」與「信託」的金融服務商品，民眾可預先簽立信託契約，與保險公司完成保險理賠金進入信託專戶的保單批註，並規劃保險理賠金（信託財產）的運用及支出方式，當保險事故發生或約定條件成就時，保險理賠金直接匯入信託專戶，透過受託人依信託契約管理財產的方式，進一步保障受益人之權利，並可避免保險理賠金被濫用、詐騙或管理不善等等，達到避免糾紛及保障生活的需求。

二、為退休安養開源節流的「保險金信託」。一方面，退休安養需要財源，另一方面則是希望能強化保險理賠金的專款專用、財產安全，信託公會與信託業者也順勢推出兼具「保險」及「安養」的整合型信託商品，做法是將「預開型安養信託」結合壽險以外的保險，民眾與信託業預先簽訂信託契約，約定未來保險理賠金給付直接匯入信託專戶，並指定其運用的方式，目前已經有多家信託業者辦理，且配合金管會推出的金融大回饋政策，針對「預開型安養信託」提出手續費免收或減免的優惠。

三、一站式整合型信託，讓追求卓越更簡單。「保險」+「安養」的整合型信託，這樣做主要有三大優勢：包括1.除了原始投入作為退休安養的資金外，保險理賠金也能充實資金，達到預先準備跟節稅的效果，尤其像是健康、傷害保險給付、及要保人與被保險人（被保險人為年金受益人）的年金給付等均不列入個人基本所得額。2.兼具彈性與客製化的契約設計，可依委託人不同需求的目的，將不同功能的服務放進同一信託契約，同時兼顧安養照護、保險金管理，甚至是財產傳承及照顧下一代等需求。3.透過由具備專業能力且受高度監理的銀行信託機構負責資金管理，並另行指定可信賴之親友擔任信託監察人，或搭配意定監護人的設計，防範詐騙或不當處分所致之資產流失。

透過「保險」與「安養」信託的一站式整合，民眾不僅能提前為退休生活與長期安養建立穩固的資金防護網，也能在信託契約的規範下，將資金專款專用、靈活運用、透明監管，讓退休生活更加可預期與安心。這種創新型信託服務，兼顧保障、資產管理與生活品質，真正落實了人生下半場的財務自主規劃，使民眾得以踏出穩健、自信的步伐，享受充實且有保障的晚年生活。

（作者是信託公會秘書長）