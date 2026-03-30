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專家教你保／年輕世代理財 善用保險工具

經濟日報／ 周家茜

「想開始理財，卻總覺得錢不夠多？」這是不少年輕世代面對投資理財時的共同心聲。面對高物價與多變的經濟環境，愈來愈多年輕人開始意識到理財的重要性，卻囿於投資理財需要準備一大筆資金，門檻高、壓力大。

其實，理財不必一次到位，關鍵在於從可負擔的小金額開始，慢慢養成長期累積的習慣。隨著數位生活成為日常，年輕人對理財的期待，也從「複雜、需要專人」轉變為「簡單、自己就能完成」。網路投保打破時間與地點的限制，透過手機或電腦就能完成商品諮詢與投保流程，讓理財不再複雜難懂，而是隨時可以啟動的生活選項。

年輕世代理財「提早開始、數位為主」。從全球趨勢來看，年輕世代理財行為高度偏好透過數位平台進行理財規劃，特別重視門檻低、可長期累積、操作簡單的金融工具，顯示理財行為正從「一次性投入」，轉向「持續、分階段累積」的模式。為滿足年輕族群不同階段的理財需求，目前市面上許多壽險公司都有提供網路投保平台，提供涵蓋新台幣、美元及投資型的多元年金商品選擇，可依自身財務狀況與風險承受度，彈性規劃布局未來。

依需求選擇適合的網投理財工具：一、固定薪水族：想存錢但不想有壓力，建議從新台幣利變年金險開始，新台幣計價、從小金額開始累積，可依現金流調整投入節奏，彈性繳費，養成理財習慣。

二、美元需求族：未來有出國、留學或海外規劃者，則可以挑選如美元利變年金險，作為外幣資產配置的一環，善用網路完成投保，流程簡單快速。

三、投資新手族：想參與市場，能承擔風險者可選擇投資型年金險，依自身風險承受度進行投資配置，多種投資標的讓理財更具彈性。

理財不必等到備妥一大筆錢，透過網路投保與多元年金選擇，理財也能成為可持續且沒有壓力的生活習慣。

（台灣人壽數位經營部協理周家茜，記者任珮云採訪整理）

理財 年輕人 投資理財

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