腎功能異常 仍有投保機會

慢性腎臟病盛行，許多民眾關心，一旦健康亮起紅燈，是否仍有機會購買保險。保險專家指出，腎功能異常甚至進入洗腎階段，並不代表完全無法投保，但核保條件、保障範圍與理賠認定將明顯不同，投保前須充分了解相關規則。

保險業者表示，保險公司在核保時，主要依據腎絲球過濾率（GFR）、既往病史與體檢報告進行風險評估。若僅屬早期腎功能異常，仍可能獲得承保，但多半須加收保費、設定除外責任或降低保障額度；若同時合併糖尿病、高血壓等慢性疾病，則因整體風險提高，被拒保機率也相對上升。

即便已接受洗腎治療，也並非完全與保險無緣。業者指出，腎功能不全與癌症並無直接因果關係，因此部分洗腎患者仍可能投保癌症險，但是否承保仍須依各保險公司核保政策與個案健康狀況而定。

在理賠方面，不同保險商品認定標準差異甚大。其中，重大傷病險與健保制度連動，保障涵蓋公告的重大傷病項目，包括慢性腎衰竭。依規定，若為慢性腎衰竭並須定期透析治療，將取得永久效期重大傷病證明；若為急性腎衰竭，則可能核發三個月效期證明。不論效期長短，只要首次取得重大傷病證明，多數重大傷病險即可啟動理賠，認定相對明確且寬鬆。

相較之下，重大疾病險與特定傷病險則採保單條款認定，通常須符合「末期腎病變」定義，也就是腎臟已因不可逆衰竭而須長期且規則透析治療，才能申請理賠。若僅為急性腎損傷導致的暫時性洗腎，通常不在理賠範圍內，投保前應特別留意條款內容。

此外，專家提醒，保戶也應重視保費豁免機制。當被保險人因重大疾病、失能或全殘符合條件時，可免繳後續保費但保障持續，有助避免收入中斷導致保障中斷。不過豁免條款並非所有保單皆自動包含，部分須額外附加。