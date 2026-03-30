轉嫁腎病風險 備妥兩類險

隨著台灣邁入超高齡社會，慢性腎臟病已成為國人重要健康議題。2025年全台洗腎（透析）人口將維持在9.7萬至10萬人的高檔水準，雖然近年透析發生率曾短暫下降，但糖尿病與人口老化仍使腎臟疾病防治壓力持續存在。面對長期治療與生活支出，如何透過保險建立保障，成為民眾關注焦點。

保險業者指出，若希望在罹患腎臟疾病後仍能獲得經濟支援，關鍵在於「健康時提早規劃」，其中以一次給付型保險最具效果。

首先是重大傷病險。該險種以符合健保重大傷病資格為理賠依據，包含慢性腎衰竭（尿毒症）且須定期透析治療者。只要首次取得重大傷病證明，即可申請一次性理賠金，被視為保障洗腎風險最直接的商品。目前有四家保險公司推出的「一年期保障型」產品受到推薦，包括台灣人壽金卡安心一年定期重大傷病健康保險附約，全球人壽醫卡讚重大傷病一年期健康保險附約，遠雄人壽保安康重大傷病一年定期健康保險，凱基人壽醫卡健康一年期重大傷病健康保險附約等。

以台灣人壽「重大傷病險」及「特定傷病險」即可保障腎臟疾病，特別是針對慢性腎衰竭（尿毒症）必須接受定期洗腎的治療。熱門產品如台灣人壽金卡安心一年定期重大傷病健康保險附約（CIR4），符合全民健保慢性腎衰竭須長期洗腎之重大傷病，台灣人壽按保險金額給付重大傷病保險金；另還有針對特定傷病（如嚴重全身性紅斑性狼瘡腎病變）的健康保險。

其次為重大疾病險。依保單條款，只要符合「末期腎病變」定義，即腎臟不可逆衰竭並開始長期透析，即可申請理賠。此類保單除洗腎外，通常亦涵蓋重大器官移植等高風險疾病。

至於治療期間可能產生的醫療支出，可搭配日額型或實支實付醫療險，但須注意，多數洗腎屬門診治療，並非住院行為，因此未必符合醫療險理賠條件。

當病程進入後期，長期照護需求上升，長期照顧險與失能扶助險則扮演另一層保障角色。若患者因腎病導致日常生活功能受限，經醫師評估符合失能或長照條件，即可能啟動分期給付，用於支付看護與照護費用。不過專家提醒，「並非洗腎即可理賠」，仍須符合功能障礙或失能標準。

理賠方式上，一次給付型商品可支應確診初期的大額支出，而長照與失能險則提供長期現金流，兩者功能不同卻互補。