全球人壽調整不動產投資配置 新總部第4季落成

全球人壽近日出售位於台北市松仁路大樓給元盛國際興業股份有限公司，全球人壽總經理馬君碩表示，新總部大樓預計第4季落成、可新增2.4萬坪空間，因此將調整現有不動產投資配置，有信心新總部大樓未來將成台北新地標。

全球人壽今年贊助「埃及之王：法老」特展，於今年1月底在台南奇美博物館盛大開展。全球人壽並於本月28日舉辦「青銀共好」公益活動，邀請60名家扶基金會兒少與家庭前來觀展。

全球人壽董事長林文惠表示，這不只是一次時光之旅，更是青銀兩代互相陪伴的珍貴旅程，期盼透過活動共享這份快樂，並延續到回家的路途上，創造獨一無二的回憶。

全球人壽3月16日公告出售台北市信義區松仁路277號全棟房屋及其坐落土地，買家為興富發子公司元盛國際興業股份有限公司，交易總金額約新台幣60億元，預計處分利益約24.7億元，此為今年以來指標性商辦交易之一，引起市場關注。

全球人壽總經理馬君碩在活動會後受訪表示，全球人壽深耕台灣30多年，一直都希望有自己的總部大樓，此次調整投資配置，主要考量鄰近松山機場的新總部大樓預計第4季落成、可新增2.4萬坪空間並多數自用，後續台北絕大多數2000多名人員都會移到新總部辦公，其中約5000到6000坪將招租。

新總部大樓是全球人壽2020年以新台幣97.8億元取得國產署招標的「國泰營區設定地上權案」，取得70年地上權，當時就提到主要規劃作為自用總部大樓。

至於全球人壽在雙北也持有不動產投資標的，馬君碩指出，台北市除了新總部大樓之外，也有民權大樓及八德路光華商場的希望園區大樓等，新北市則有中和商業大樓與長昇鴻商業大樓，2大樓皆為出租用。

馬君碩表示，全球人壽在桃園也有不少倉儲布局，最主要著眼穩定收益，此次考量新總部大樓快蓋好，因此進行資產配置調整。