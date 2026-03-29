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金融科技與服務雙引擎 元大證券勇奪財訊六大獎、締造十一連霸

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券榮獲2026年財訊財富管理大調查6大獎項殊榮。（元大證券/提供）
元大證券榮獲2026年財訊財富管理大調查6大獎項殊榮。（元大證券/提供）

在競爭激烈的台灣金融市場中，元大證券年年表現優異，於2026年《財訊》財富管理大調查中，一舉囊括證券業「最佳財富管理」、「最佳服務」、「最佳業務團隊」、「最佳客戶推薦」、「最佳數位金融」及「最佳金融服務創新」等六項殊榮，並締造證券財管品牌「十一」連霸記錄，展現其在財富管理與專業服務領域的領先地位，為國內券商推動財富管理並擴大專業服務領域展開新扉頁。元大證券秉持「以誠為本，以心待客」的核心理念，依據不同客戶需求提供多元金融商品配置，同時透過市場風險監測機制，協助投資人穩健累積資產，憑藉集團資源整合與專業投資顧問服務，持續為客戶打造穩健的財富管理防護網。

在數位金融發展方面，元大證券以「以用戶為中心」為核心思維，洞察現代投資人在高壓生活與資訊碎片化環境中的需求，推出全面升級的「投資先生2.0」。透過智能條件單、自動化監控機制及跨服務整合，協助投資人更精準執行投資策略，並克服人性操作盲點，打造從市場進場到投後管理的一站式投資服務體驗。數位金融的終點並非技術的堆砌，而是回歸服務的初衷。元大證券將持續深化AI與大數據的應用，提升平台的智能化與營運彈性，陪伴投資人在忙碌的生活中，以最優雅、穩健的方式邁向財富累積，創造安心便利的投資環境，引領財富管理新世代。

以「投資先生APP」為例，投資先生APP持續優化用戶體驗，推出多項智能化功能，包括智能決策（意指：幫助用戶更快決策）、即時推送（意指：確保投資者不會錯過市場新機會）、多維度篩選（意指：讓選股更加精準）及智能交易系統（意指：提升投資效率，讓投資者更輕鬆掌握市場動態）。此外，元大證券在2026年於投資先生APP啟動「裝置綁定與授權管理」，核心價值不只是新增一道驗證，而是把交易權限從過去較偏重帳密／憑證的管理方式，升級成以「裝置」為核心的控管標準，建立「可驗證、可管理、可回收」的標準。讓投資變得更簡單、更高效率、更安全，使操作更流暢，在競爭激烈的市場中掌握先機！

元大證券積極響應聯合國2050年淨零碳排目標，將ESG（環境、社會與公司治理）理念融入企業營運策略，持續推動綠色金融並發展永續金融商品與服務，為投資人提供多元投資選擇。元大證券並以聯合國永續發展目標（SDGs）為指引，聚焦「工業創新與基礎建設」、「責任消費與生產」及「氣候行動」，透過金融力量支持低碳經濟發展與產業轉型。

在企業永續實踐方面，元大證券持續推動節能減碳措施、優化數位金融平台，並將環境與社會風險評估納入投資決策流程，提升投資透明度與責任投資管理。同時，元大證券亦積極投入社會公益，關懷弱勢族群，並推動兒童與青少年扶助、法治教育與醫療資源提升，致力以金融專業促進社會與環境的永續發展。

元大證券 數位金融 金融市場 財富管理 投資人

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