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大華銀投信獲2025年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華銀投信榮獲臺灣證券交易所評選為2025年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單；證交所總經理李愛玲（左），大華銀投信總經理王政修（右）。(大華銀投信／提供)
大華銀投信榮獲臺灣證券交易所評選為2025年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單；證交所總經理李愛玲（左），大華銀投信總經理王政修（右）。(大華銀投信／提供)

大華銀投信於盡職治理與資訊揭露表現再獲肯定，榮獲臺灣證券交易所評選為2025年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單。此項殊榮顯示大華銀投信在落實責任投資、強化公司治理及提升資訊透明度方面的長期努力，已獲主管機關高度認可。

隨著全球資本市場日益重視ESG（環境、社會及公司治理）發展，機構投資人的角色不僅止於追求投資報酬，更肩負促進企業永續經營的重要責任。大華銀投信持續精進盡職治理作為，透過積極行使股東權利、深化與被投資公司的議合機制，以實現盡職治理及落實ESG責任投資原則，並且完善資訊揭露，致力於提升投資決策品質與市場透明度。

大華銀投信總經理王政修表示：「此次獲得證交所肯定，代表大華銀投信在盡職治理與資訊揭露上的努力方向是正確且具成效的。我們將持續秉持責任投資精神，深化ESG整合於投資流程中，並強化與市場及投資人的溝通，以提升整體資本市場的信任基礎與長期價值。」

大華銀投信強調，未來將持續依循國際最佳實務與主管機關指引，精進盡職治理政策與揭露品質，並透過具體行動支持企業永續發展，與投資人攜手共創長期穩健的投資成果。

投信 資本市場

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