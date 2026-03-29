快訊

紐時曝伊朗戰力大進化！攻擊命中率增加逾1倍 有方法突破以色列防空了

彰化「富人區」沒繳電費路燈不亮近一年 縣府：輔導成立管委會

為柯文哲討公道…民眾黨喊凱道超過3萬人 網紅大吼「貪汙犯」被警架離

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰證券「庫存管家2.0」三大優勢 98%使用者認同有助掌握市場狀況

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券「庫存管家2.0」服務，提供「個人化、即時性、自動化」三大優勢，以客戶持股為核心，應用AI技術打造個人化推播服務。（國泰證券/提供）
國泰證券「庫存管家2.0」服務，提供「個人化、即時性、自動化」三大優勢，以客戶持股為核心，應用AI技術打造個人化推播服務。（國泰證券/提供）

國泰證券2026年宣布推出「庫存管家2.0」升級版本，全面啟動「AI驅動轉型計畫」，深化智慧投資布局，並結合國泰金控GAIA 2.0技術框架，將AI深植數位投資平台，透過系統與流程優化，擴大個人化訊息服務規模。「庫存管家」以客戶持股為核心，應用AI技術打造個人化推播服務，自今年1月推出以來，協助投資人更有效率地掌握庫存狀況，提供更即時、系統化的投資管理體驗，使得AI投資應用更為普及。

國泰證券「庫存管家2.0」升級重點，聚焦於優化運作流程與擴大服務範圍，幫助後台AI每分鐘處理量整體提升85%，協助使用者掌握持股庫存的即時動態。實際使用回饋顯示，超過98%的使用者認為該服務對掌握市場狀況有明顯幫助。在資訊氾濫、使用者容易產生內容疲勞的網路時代，「庫存管家」主動為客戶進行庫存相關資訊的篩選與整理，透過AI個人化推播機制，整合市場動態與客戶庫存狀態，精準推播最相關的重點訊息，讓不同投資族群都能接收到「對自己真正有用」的投資內容，使智慧投資從少數人的進階工具，轉變為多數人的日常輔助。

「庫存管家」具備「個人化、即時性、自動化」三大優勢：「個人化」指的是能依據客戶庫存與市場狀況以AI生成專屬個人化重點訊息，即時彙整盤勢與市場資訊，在關鍵時刻掌握最相關動態；「即時性」則可針對盤中庫存標的異常波動時將自動提醒，幫助投資人即時應對。最後，無論是個股或ETF，投資人皆可透過庫存管家「自動化」進行系統化管理，減少自行搜尋與庫存相關資訊的時間負擔，打造更有條理的投資體驗。不少用戶也分享實際使用經驗表示該服務「對上班族來說真的很方便」、「沒時間盯盤也能掌握股市與突發狀況」、「以為雇用了厲害的小編在更新推播」、「這才是真正想看到的AI啊」，顯示「庫存管家」服務已成功融入投資人的日常使用情境。

國泰證券「庫存管家2.0」不僅打造個人化智慧投資生態系，更代表AI應用上的營運能力持續進化。隨著AI技術快速導入金融服務，真正的關鍵是如何讓智慧化服務能穩定且有效地服務更多投資人。未來，國泰證券將持續拓展更多AI應用場景，協助投資人在多變的市場環境中即時掌握關鍵資訊，透過「技術升級」與「人才擴張」雙軌並進，從數位券商蛻變為「最有溫度的AI券商」。若欲瞭解更多服務資訊，請至國泰證券官網https://www.cathaysec.com.tw查詢。

國泰金控 投資人 庫存

延伸閱讀

AI時代驅動新成長 企業軟體產業展現韌性與擴張力

台股連年多頭但選股難度接連攀升 2025年僅15%贏大盤

相關新聞

全球人壽贊助《埃及之王：法老》特展 攜手家扶基金會推動青銀共好

由全球人壽贊助的《埃及之王：法老》特展，於今年一月底在台南奇美博物館盛大開展。展覽中呈現多件跨越千年的古埃及珍貴文物，讓民眾得以親睹輝煌的藝術文化風采，展出至今廣受好評，並在社群平台上引發熱烈討論。全球人壽長期致力於教育推廣與文化永續，此次更進一步深化公益行動，於28日舉辦「青銀共好」公益活動，特別邀請 60 名「家扶基金會」兒少及家庭前來觀展，期盼透過文化薰陶加深家庭互動，刻劃溫馨美好的共同回憶。

元大金控響應地球一小時關燈 攜手海外據點、供應商節能減碳愛地球

元大金控集團展現綠色金融領導力，串聯國內及韓國、香港、印尼、越南、泰國、菲律賓等海外據點，號召近90家供應商夥伴，共同參與「Earth Hour 地球一小時」關燈倡議守護地球。3月28日晚間八點半至九點半，與全球同步，關閉元大金融廣場外牆燈一小時，透過舉辦快閃環保活動，響應落實減碳生活。

匯市最前線／台幣31.7~32.1元波動

新台幣匯價上周五（27日）收在31.88元，升值2.5分，升幅為0.08%，累計新台幣一周升值9分或0.28%，終止周線連三貶。匯銀表示，若戰爭未出現大幅樂觀或惡化，預估新台幣本周將在31.7~32.1元間波動。

日圓貶破160 官方可能干預 國銀：中期大幅走貶空間有限

中東戰況升級，日圓兌美元匯率27日貶破160：1重要價位，日本當局進場干預風險升高。但前摩根士丹利經濟學家任永力認為，如果伊朗戰爭愈演愈烈，建議放空美元兌日圓。

美元將成資金避風港

中東衝突延燒，美元走強，美債殖利率不降反升，本國銀行指出，目前市場避險邏輯轉向「流動性避險」，美元成為資金唯一避風港，短期內亞洲貨幣同步承壓；但新台幣受惠台灣經濟成長、基本面穩健與AI浪潮，預估跌勢相對有限。

財政部長談投信公公併：按規劃進行

針對公股整併議題，財政部規劃投信先行，財政部長莊翠雲昨（25）日表示，公股投信四合一仍按照規劃進程進行，等到時機成熟將會對外公開說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。