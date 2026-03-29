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永豐金證券攜手 World Gym 推限量999元新戶股票禮品卡

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

國人參與運動人口走高，規律運動人口比重更寫近十年最高。永豐金證券表示，即日起與知名健身房跨界聯手，推出限時專屬回饋，凡於活動期間內新入會或完成續約的會員，即可於各門市領取面額999元的「永豐金證券股票禮品卡」，全省限量2,000份，讓你在鍛鍊體態的同時，也能同步啟動資產增長計畫。

投資健康與累積財富，已成為現代人追求優質生活的兩大支柱，World Gym與永豐金證券此次合作，打破傳統消費回饋僅限於商品折扣的框架，將「股票禮品卡」導入健身生活場景。

這張面額999元的禮品卡等同現金儲值券，完成兌換後將轉入永豐金證券「豐存股」平台，可用於折抵台股交割款、手續費及交易稅。

本次活動期間至2026年3月31日。World Gym新會員或續約客戶，只要在活動期間內成功完成永豐金證券線上開戶（限證券新戶），即可領取限量股票禮品卡。

永豐金證券提醒，新戶從線上申請到審核完成約需1至2個工作天，建議有意參與的會員及早提交開戶申請，以免因審核期錯過4月6日的兌換截止日。此優惠序號不得與永豐金證券其他股票禮品卡新戶活動併用。

這場結合「流汗運動」與「複利投資」的跨界嘗試，打破了健身與金融的產業隔閡，更為年輕族群降低了接觸股市的門檻。希望透過這項合作，讓會員在強健體魄的過程中，也能感受到資產累積的樂趣，實現身心與財富的平衡發展。

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