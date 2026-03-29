惠譽授予元大期貨擬發行有擔保次順位公司債 AA+的預期評等

惠譽國際信用評等公司授予元大期貨擬發行總計新台幣30億有擔保次順位公司債AA+(EXP)(twn) 的預期評等。

擬發行債券將構成元大期貨的次順位債務，債權人受償順位與該公司所有其他次順位債券持有人之受償順位相同；次於該公司所有其他債權人，優於該公司之股東。中國信託商業銀行將為擬發行債券提供擔保。募集資金將用於充實營運資金及強化資本結構。此債券的最終評等取決於收到的最終文件與已收到信息的一致性。

元大期貨是台灣領先的期貨商。元大期貨為元大金控持有65%股權的子公司，對整體集團客戶提供期貨及選擇權相關的經紀業務服務。

元大期貨擬發行的新台幣有擔保次順位公司債的預期評等主要基於中信銀提供的擔保。因此，該預期評等與中信銀的國內長期評等一致，符合惠譽的評等準則。該有擔保的債務將構成擔保銀行的主順位債務，並將由受託人永豐商業銀行確保履行公司債債務的擔保責任。擬發行債券不包含任何息票遞延或其他持續經營吸收虧損的特性—這些特性會增加不履約風險。