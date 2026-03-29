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美元將成資金避風港
中東衝突延燒，美元走強，美債殖利率不降反升，本國銀行指出，目前市場避險邏輯轉向「流動性避險」，美元成為資金唯一避風港，短期內亞洲貨幣同步承壓；但新台幣受惠台灣經濟成長、基本面穩健與AI浪潮，預估跌勢相對有限。
國泰世華銀分析，地緣政治與能源雙重衝擊疊加，全球避險模式已從過去「泛資產避險」轉變為「流動性避險」，當金融市場急需即時流動性時，美元是唯一能同時提供避險、清算與保證金功能的資產，成為資金優先湧入避風港。
美債殖利率不跌反升，主要反映市場對通膨的擔憂。國泰世華銀指出，能源價格推升通膨預期，市場預期美聯準會可能延後降息，甚至維持較高利率水準，導致債券價格承壓，美債避險功能減弱。
面對美元強勢，台灣民眾換匯行為是否出現轉變？台北富邦銀觀察個人金融客戶數據顯示，3月美元兌換新台幣交易動能明顯較前月成長近四成，但反向的新台幣兌美元動能則較前月下滑約兩成。就現階段而言，尚未見大幅加碼布局美元之勢。
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