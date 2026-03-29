日圓兌美元貶破160大關，臺銀日圓兌新台幣現鈔賣出價掉到0.2029，創近兩個月以來的新低點，相較於去年同期日圓匯率0.2236，同樣兌換10萬日圓，目前的日圓甜甜價可以現省新台幣2,070元，可多吃十碗拉麵！國銀分析，日圓兌美元要進一步下跌空間有限，因存在外匯干預風險。

2026-03-28 13:27